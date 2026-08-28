Secretaría de Salud avisa a adultos mayores mexicanos de 24 estados: tienen hasta el 14 de noviembre para realizar este trámite

Las personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar en 24 estados del país todavía están a tiempo de realizar un trámite que será clave para acceder al nuevo esquema de atención médica. Se trata del registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que busca facilitar el acceso a distintos servicios públicos de salud.

Por ahora, el registro continuará abierto hasta el 14 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar. Para realizarlo están disponibles 2 mil 136 Módulos de Bienestar y, una vez concluida esta etapa, los primeros servicios del nuevo esquema comenzarán a operar a partir de enero de 2027.

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¿Para qué servirá la Credencial del Servicio Universal de Salud?

De acuerdo con información oficial, uno de los principales objetivos es que recibir atención médica deje de depender únicamente de la institución a la que esté afiliada cada persona. Así, con el avance del Servicio Universal de Salud, los derechohabientes podrán acceder a servicios de distintas instituciones públicas.

Además, la credencial permitirá:

Identificar la derechohabiencia

Consultar las unidades de salud más cercanas

Acceder al expediente médico electrónico

Facilitar el acceso a medicamentos y servicios de salud

Sin embargo, obtener la credencial no significa que todos estos beneficios comiencen inmediatamente. La primera etapa del intercambio de servicios está prevista para enero de 2027.

Estos son los 24 estados donde pueden registrarse

El trámite se realiza actualmente en las entidades donde los servicios de salud están federalizados:

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México y Colima

Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Nayarit

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

El día para acudir depende del primer apellido

Para organizar la atención, Bienestar estableció un calendario de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Durante la primera y tercera semana del mes corresponde:

Lunes: A y B

A y B Martes: C

C Miércoles: D, E y F

D, E y F Jueves: G

G Viernes: H, I, J, K y L

Mientras que en la segunda y cuarta semana deberán acudir:

Lunes: M

M Martes: N, Ñ, O, P y Q

N, Ñ, O, P y Q Miércoles: R

R Jueves: S, T y U

S, T y U Viernes: V, W, X, Y y Z

¿Cómo registrarse para obtener la nueva credencial?

El proceso se realiza de manera presencial y comienza ubicando el Módulo de bienestar que corresponde a cada persona. Los módulos brindan atención de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Antes de acudir, también será necesario revisar el calendario de atención y preparar los documentos solicitados.

Una vez en el módulo, el trámite se realiza de la siguiente manera:

Acude al Módulo de Bienestar que te corresponde, tomando en cuenta el calendario de registro. Entrega la documentación solicitada, entre ella identificación oficial con fotografía y CURP certificada, así como un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses. Firma el consentimiento para el registro de tus datos personales y de identidad. El personal realizará la toma de fotografía y huellas para integrar la información de la credencial. Después recibirás una notificación por SMS o una llamada del 079 al número que proporcionaste, donde te indicarán cuándo podrás recoger el documento. Finalmente, deberás regresar por tu credencial impresa y, al recibirla, también te explicarán cómo descargar su versión digital.

Por ello, es importante proporcionar un número telefónico vigente durante el registro, ya que será el medio utilizado para avisar cuándo estará lista la credencial.

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