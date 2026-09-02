Detienen a Luis de Llano en CDMX; productor acusado por abuso en contra de Sasha Sokol

Luis de Llano Macedo, productor musical, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un domicilio ubicado en la calle Lope de Vega, colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. El arresto sucedió alrededor de las 18:30 horas de este miércoles 2 de septiembre.

De inmediato, el productor señalado por cometer abuso en contra de la cantante y actriz Sasha Sokol, cuando era menor de edad, fue presentado en el Centro de Detenciones Administrativas de la capital mexicana, según se informa en la ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Luis de Llano detención Detienen al productor Luis de Llano en la colonia Polanco de la CDMX. (SSC)

De acuerdo con el equipo jurídico de Sasha Sokol, la detención del productor se realizó en ejecución de dos órdenes emitidas por una Juez del Tribunal Superior de Justicia, ante la resistencia de Luis de Llano a cumplir con lo ordenado en la sentencia por daño moral de la Suprema Corte de Justicia. Cada una de esas resoluciones le imponen un arresto de 15 horas acumulables.

Por su parte, la SSC de la CDMX confirmó que la detención de Luis de Llano se llevó a cabo por desacato por parte del productor.

Los abogados de la famosa señalaron que, en caso de que el prductor continúe con el incumplimiento de la sentencia, podría cometer un delito que implica hasta 5 años de prisión.

LA SSC CDMX confirma el arresto de Luis de Llano por desacato. LA SSC CDMX confirma el arresto de Luis de Llano por desacato. (X)

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¿Qué hizo Luis de Llano?

Luis de Llano fue sentenciado por mantener una relación de abuso con Sasha Sokol cuando ella tenía solo 14 años de edad y él 39. Luego de varios años, la famosa lo denunció. El productor recibió una sentencia civil que consistía en:

Grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol.

dirigida a Sasha Sokol. Publicar una síntesis de la sentencia en la que se confirma su responsabiloidad por daño moral en conra de Sasha Sokol, ya que se comprobó que la cantante fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad.

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