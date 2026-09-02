Secretaría de Hacienda busca supervisora del SAR y paga 53 mil pesos mensuales; convocatoria 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que cuenta con una vacante de supervisora del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

La vacante fue publicada a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) y el registro estará disponible hasta el 15 de septiembre de 2026.

A continuación, te proporcionamos todas las bases de participación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es el SAR?

El Sistema de Ahorro para el Retiro es el sistema establecido en México para que las y los trabajadores acumulen los recursos económicos destinados a financiar su pensión al finalizar su vida laboral.

El SAR es el conjunto de normas, fondos y mecanismos de seguridad social donde se acumulan tus recursos, mientras que la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) es la empresa privada o institucional encargada de administrar, manejar e invertir ese dinero para que genere rendimientos.

Vacantes en el gobierno: ¿Cómo trabajar en la Secretaría de Hacienda?

La publicación de la convocatoria se realizará el 02 de septiembre de 2026; el registro de las aspirantes en la herramienta www.trabajaen.gob.mx, así como la revisión curricular a través de dicha herramienta, se llevarán a cabo del 02 al 15 de septiembre de 2026.

Los exámenes de conocimientos y la evaluación de habilidades se realizarán a partir del 22 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario de fechas y horarios de aplicación que se dé a conocer a través del portal www.trabajaen.gob.mx y/o en el portal de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, www.gob.mx/consar.

Asimismo, la revisión y evaluación documental (cotejo), la evaluación de la experiencia y la valoración del mérito, la entrevista, así como el fallo del concurso y la notificación a las finalistas, se llevarán a cabo a partir del 22 de septiembre y hasta el 30 de noviembre de 2026.

La vacante está dirigida a mujeres y ofrece:

Sueldo: $53,692.00 (Cincuenta y Tres Mil, Seiscientos Noventa y Dos pesos 00/100 M.N.) Mensual Bruto.

Lugar de trabajo: Camino a Santa Teresa 1040, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210.

Nivel educativo: Licenciatura/ titulado.

En este enlace podrás encontrar más información.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.