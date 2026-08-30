Documentan más de 5 mil fosas clandestinas y 135 mil personas desaparecidas en México

Como cada año, este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, uno de los problemas que más han aumentado en el país y que lastiman a la sociedad entera.

De acuerdo al estudio Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México de la Universidad Iberoamericana, en el país se documentaron cinco mil fosas clandestinas y más de 135 mil personas desaparecidas en los últimos tres sexenios.

¿Cuáles son los 100 municipios con más desapariciones de personas en México? 🤔



👉🏽 Presentamos un nuevo análisis de #RedLupa que pone la mirada en el ámbito municipal para conocer dónde se concentran los casos de personas desaparecidas y cuáles son las principales… pic.twitter.com/4iogm1PSHw — IMDHD (@IMDHyD) August 26, 2026

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Los estados de la república con más fosas clandestinas halladas

Los académicos del Programa de Derechos Humanos informaron que los datos obtenidos fueron de las 32 fiscalías estatales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), allí hallaron que los estados con más fosas clandestinas son:

Guerrero

Veracruz

Sonora

Guanajuato

Jalisco

Hallazgos de fosas clandestinas han cambiado de acuerdo a los últimos sexenios

El mismo estudio reveló en los últimos tres sexenios han cambiado los lugares donde se hallan las fosas clandestinas y así se puede ver:

Felipe Calderón (2006 a 2012), se documentaron 524 fosas y destacan los estados de:

Coahuila (56 fosas)

(56 fosas) Chihuahua (55)

(55) Nuevo León (49)

(49) Tamaulipas (43)

Enrique Peña Nieto (2012 a 2018), se documentaron mil 336 fosas y destacan los estados de:

Veracruz (210 fosas)

(210 fosas) Guerrero (205)

(205) Jalisco (69)

Andrés Manuel López Obrador (2018 a 2024), se documentaron tres mil 292 fosas y destacan:

Sonora (361 fosas)

(361 fosas) Guanajuato (283)

(283) Colima (217)

Más de 83 mil restos sin identificar en México

La mayoría de estas se han encontrado en predios, inmuebles privados y caminos; sin embargo, también se han localizado en zonas montañosas, costado de cuerpos de agua, terrenos de cultivo y pozos.

No obstante, la mayor sorpresa del estudio es que se han hallado fosas en parques infantiles, negocios (salones de fiesta o panaderías), así como mercados y escuelas.

Finalmente, se dio a conocer que en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales tiene más de 83 mil restos humanos sin identificar, lo que remarca la grave crisis de desaparición que atraviesa el país.

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