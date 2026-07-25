Alertan a adultos mayores en Chihuahua por la nueva estafa al cobrar la pensión de agosto 2026: así opera el “pañuelazo” y esto es lo que SIEMPRE debes evitar

Los adultos mayores ya reciben el cuarto pago de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre de julio y agosto. En medio de esta dispersión, las autoridades de Chihuahua detectaron una modalidad de fraude que despoja del dinero a quienes acuden a retirar efectivo en cajeros automáticos. Estas son las recomendaciones para evitar caer en la estafa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo opera el “pañuelazo” que afecta a beneficiarios de la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, alertó en redes sociales sobre esta estafa, conocida como "pañuelazo" o “pañuelo”, que se detectó durante la dispersión del mes de julio.

El fraude se basa en la manipulación psicológica: los delincuentes abordan a los adultos mayores al salir del banco o de retirar dinero en un cajero, y aseguran haber encontrado un paquete con efectivo envuelto en un pañuelo, con el objetivo de entrar en confianza.

Después les proponen repartir ese dinero en partes iguales, a condición de que la víctima entregue como garantía el efectivo que acaba de retirar de su Pensión Bienestar. Pero, al revisar el paquete, la persona descubre que solo contiene papeles, mientras los delincuentes ya se quedaron con su dinero real.

¿Cómo evitar ser víctima de fraude por WhatsApp y proteger el dinero de la Pensión Bienestar?

También se ha detectado otro tipo de fraude a adultos mayores, esta vez por WhatsApp, mensajes de texto y llamadas telefónicas. En las llamadas, los estafadores se contactan con las víctimas y fingen ser la titular de la Secretaría para generar confianza. En los mensajes, se hacen pasar por personal del Banco del Bienestar y envían un enlace a un sitio falso que imita la imagen oficial del gobierno, donde piden datos sensibles como la CURP, fotografías de la INE e información bancaria.

Ante este tipo de delitos las autoridades recomiendan tener en cuenta lo siguiente para evitar caer en estafas:

La Secretaría nunca solicita información a los adultos mayores por WhatsApp , correo electrónico o llamadas no oficiales.

a los adultos mayores , correo electrónico o llamadas no oficiales. El Banco del Bienestar jamás pide contraseñas , NIP o los dígitos verificadores de la tarjeta de la Pensión Bienestar.

, NIP o los dígitos verificadores de la tarjeta de la Pensión Bienestar. Si un mensaje incluye un enlace desconocido que promete agilizar trámites o validar cuentas durante la dispersión, debe ignorarse y borrarse de inmediato .

o validar cuentas durante la dispersión, . Conviene verificar que las cuentas oficiales en Facebook y X cuenten con la palomita azul de verificación.

En caso de haber sido víctima de fraude y que le hayan quitado el dinero de su Pensión Bienestar, se recomienda solicitar el bloqueo preventivo del medio de pago llamando a la Línea del Bienestar, al número 800 639 4264, para reportar el incidente y pedir que congelen la tarjeta. También es posible presentar una denuncia ante el Ministerio Público para levantar un acta por el robo o el uso indebido de los datos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.