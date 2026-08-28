Advertencia para adultos mayores: esto pasa si usas una credencial INAPAM falsa, según el Código Penal Federal

El aumento de credenciales apócrifas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) enciende las alertas de las autoridades federales. Comercios, transportes y espacios culturales detectan cada vez más documentos alterados que buscan obtener descuentos o beneficios económicos sin cumplir los requisitos legales. La advertencia llega directo a los adultos mayores: usar una credencial INAPAM falsa no es una infracción menor, sino un delito federal con consecuencias que pueden marcar el resto de su vida legal.

Cuando la Fiscalía General de la República detecta el fraude sucede lo siguiente: el Código Penal Federal tipifica la conducta como falsificación de documento público, con penas que van de 4 a 12 años de prisión. La sanción se agrava si el adulto mayor usó el documento apócrifo para obtener descuentos en transporte, servicios médicos o programas sociales, según confirman especialistas legales consultados sobre el tema.

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¿Qué dice la ley sobre falsificar documentos del INAPAM?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores emite una credencial que tiene validez si sale de un módulo autorizado, y cualquier réplica externa cae bajo la figura de falsificación. Cuando el documento apócrifo circula en varios comercios, las sanciones por fraude acumulado incrementan la pena final. El registro judicial queda abierto de forma permanente y ese antecedente limita después el acceso a empleos, créditos y trámites oficiales.

De acuerdo con los artículos 243 al 246 del Código Penal Federal, alterar, reproducir o utilizar una credencial falsa del INAPAM configura falsificación de documento público. La Fiscalía General de la República abre investigación directa apenas se detecta el uso irregular, sin necesidad de que exista una denuncia previa de por medio.

Abogados especializados explican que la conducta acumula dos agravantes automáticas: la manipulación de un documento oficial emitido por el Gobierno federal y la obtención de un beneficio económico no autorizado.

Más allá de la prisión, quienes falsifican una credencial INAPAM enfrentan costos legales elevados: honorarios de defensa, fianzas y multas que superan con facilidad los cientos de miles de pesos. Especialistas en ciberseguridad detectan además sitios que venden kits de falsificación con impresoras de alta resolución y hologramas de imitación.

La FGR investiga de oficio cada credencial INAPAM falsa detectada en comercios. (Getty Images)

El trámite real para obtener la credencial INAPAM es completamente gratuito y se realiza únicamente en módulos autorizados del instituto. El solicitante presenta acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil. Los descuentos del 50% aplican solo a mayores de 60 años que tramitaron el documento por la vía correcta, según lo establece la Secretaría de Bienestar.

¿Cómo verificar si una credencial INAPAM es legítima?

Comercios, transportistas y museos tienen la facultad de confirmar la autenticidad de cada credencial antes de otorgar un descuento. Esa revisión evita que el fraude se repita en distintos establecimientos y protege el beneficio para quien realmente lo necesita. El INAPAM recomienda cuatro puntos concretos antes de aceptar cualquier documento:

El número de folio impreso en el frente de la credencial.

El sello oficial del instituto, sin borrones ni superposiciones.

La vigencia señalada, que no debe estar vencida ni alterada.

La fotografía y los datos personales, que deben coincidir con una identificación oficial.

Ante cualquier duda sobre la validez de un documento, lo recomendable es acudir a los canales institucionales del INAPAM o llamar directamente a sus números oficiales. La verificación toma minutos y evita que un comercio otorgue un beneficio a partir de un documento apócrifo.

¿Qué medidas preventivas aplica el INAPAM ante las credenciales falsas?

El instituto, junto con la Secretaría de Bienestar, refuerza sus campañas de concientización frente al alza de casos detectados en distintos estados. La meta es que el adulto mayor conozca la vía correcta antes de recurrir a alternativas irregulares que terminan en un proceso penal. Entre los puntos que difunden las autoridades destacan los siguientes:

El trámite es gratuito y se realiza únicamente en módulos autorizados del INAPAM.

Los beneficios de transporte y actividades culturales corresponden solo a personas mayores de 60 años con credencial vigente.

Falsificar el documento perjudica directamente a quienes sí califican para el apoyo.

Comercios y transportistas están facultados para retener un documento falso y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades. El delito se persigue de oficio, por lo que la Fiscalía puede actuar sin que medie una queja formal de por medio.

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