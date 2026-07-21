¡Alerta de fraude! Este es el mensaje que circula en redes sociales con falso “bono para madres solteras”

Los fraudes en internet continúa evolucionando y ahora los ciberdelincuentes utilizan una de las necesidades más sensibles de la población para engañar a sus víctimas. En redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y WhatsApp circulan mensajes que prometen un supuesto “bono para madre solteras”, pero en realidad se trata de una estafa diseñada para robar, información personal y datos bancarios.

Especialistas en ciberseguridad y autoridades han advertido que estos anuncios no pertenecen a ninguna institución oficial y buscan aprovechar la urgencia económica de miles de personas, en este caso del Estado de Perú.

¿Cómo funciona el fraude del falso “bono para madres solteras”?

Los delincuentes publican videos con apariencia profesional y mensajes que aseguran que el gobierno está entregando un apoyo económico mensual para madres solteras.

Las publicaciones invitan a ingresar a un enlace, generalmente ubicado en el perfil de TikTok o enviado por WhatsApp, donde solicitan llenar formularios con datos personales, números de identificación, cuentas bancarias e incluso contraseñas.

En algunos casos, el fraude escala y los estafadores ofrecen supuestas oportunidades de empleo o apoyos adicionales, solicitando depósitos para trámites inexistentes.





¿Cómo identificar estafas como la del “bono para madres solteras”?

Los expertos recomiendan desconfiar cuando:

El enlace dirige a perfiles personales y no a páginas oficiales

Se solicitan datos bancarios o pagos para recibir el supuesto apoyo

No existen comunicados en sitios gubernamentales oficiales

Se utiliza mensajes con tono urgente para presionar la víctima.

Asimismo, aconsejan verificar cualquier programa social únicamente a través de los canales oficiales de las autoridades correspondientes y nunca compartir información confidencial mediante enlaces recibidos por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Aumentan las estafas digitales en el mundo

Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes utilizan información cada vez más más creíble para generar confianza y lograr que las personas bajen la guardia.

Entre los recomendaciones principales destacan no instalar aplicaciones enviadas por mensajes, descargar software únicamente desde tienes oficiales, activar la verificación en dos pasos y reportar cualquier intento de fraude. Expertos recomiendan verificar cualquier anuncio de apoyos económicos a través de los canales oficiales del Gobierno del Perú.

La mejor herramienta para evitar ser víctima de estas estafas sigue siendo la prevención y la verificación de la información antes de hacer clic en cualquier enlace.

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