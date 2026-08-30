Buscan frenar la discriminación por edad en CDMX: proponen nuevas reglas para adultos mayores

Una propuesta presentada en la Ciudad de México busca reconocer de manera más clara el edadismo como una forma de discriminación, particularmente en situaciones donde una persona es considerada “demasiado grande” para conseguir empleo, estudiar, participar en ciertas actividades o tomar sus propias decisiones.

La iniciativa plantea incorporar expresamente este concepto a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX. Por ahora, la reforma no está vigente, ya que fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino para su análisis y dictaminación.

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¿Qué cambiaría para los adultos mayores en CDMX?

La legislación capitalina ya reconoce la edad como un motivo de discriminación. Sin embargo, la iniciativa busca ir un paso más allá e incorporar directamente el concepto de edadismo dentro de la ley.

De aprobarse, se entendería como edadismo a los estereotipos, prejuicios, actitudes o prácticas basadas en la edad que provoquen exclusión, trato desigual o desventajas para las personas adultas mayores.

Entre las conductas que busca reconocer de manera más clara se encuentran:

Negar o limitar oportunidades laborales por la edad

por la edad Restringir el acceso a educación o servicios de salud

Menospreciar las capacidades de una persona únicamente por sus años

de una persona únicamente por sus años Limitar su participación social o en la toma de decisiones

o en la toma de decisiones Promover, reproducir o tolerar prácticas que restrinjan sus derechos por motivos de edad

El “edadismo” quedaría reconocido directamente en la ley

Para lograrlo, la iniciativa plantea modificar dos puntos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

En concreto, propone adicionar una fracción XV Bis al artículo 4, para incluir la definición de edadismo, y una fracción XXXIX Bis al artículo 6, con el objetivo de reconocer expresamente las prácticas edadistas como conductas discriminatorias.

Actualmente, el artículo 5 ya prohíbe la discriminación por motivos de edad. La diferencia es que, con esta reforma, los prejuicios y prácticas dirigidas específicamente contra las personas mayores podrían identificarse de manera más directa dentro de la propia legislación.

Tres de cada cuatro capitalinos perciben discriminación hacia personas mayores

La propuesta aparece en medio de un proceso de envejecimiento de la población mexicana. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), con estimaciones de Conapo, en 2025 había 17 millones 121 mil 580 personas adultas mayores, equivalentes al 12.8% de la población nacional.

Además:

Para 2030 , representarían alrededor del 14.96% de la población

, representarían alrededor del Para 2070, podrían alcanzar el 34.2%, es decir, más de una tercera parte de los habitantes del país

En la Ciudad de México, la Encuesta sobre Discriminación 2021 de COPRED encontró que 75.3% de las personas encuestadas consideraba que existía discriminación hacia las personas adultas mayores, prácticamente tres de cada cuatro.

La iniciativa todavía deberá pasar por el Congreso

Por ahora, las nuevas disposiciones no pueden aplicarse, ya que la propuesta se encuentra en una primera etapa del proceso legislativo.

La iniciativa fue presentada por la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar y turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Derechos Humanos, donde deberá ser analizada y, en su caso, dictaminada. Si avanza, posteriormente tendrá que pasar por la votación correspondiente antes de convertirse en una reforma vigente.

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