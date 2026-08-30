Cuerpo encontrado en Escuinapa, Sinaloa, podría ser del subdirector de Tránsito, Miguel Antonio Zazueta

Este domingo 30 de agosto se localizó un cuerpo en el sector Infonavit Las Fuentes, en el municipio de Escuinapa y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, investiga si se trata del subdirector de Tránsito Municipal, Miguel Antonio Zazueta.

Tras el hallazgo del cuerpo se reforzó la seguridad en el municipio y peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes para confirmar oficialmente su identidad. “Las corporaciones mantienen recorridos preventivos y presencia operativa en distintos sectores del municipio”.

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¿Qué se sabe del hallazgo del cuerpo en Escuinapa?

De acuerdo con los primeros reportes, junto al cuerpo fue colocado un mensaje aparentemente atribuido a un grupo criminal.

Asimismo, hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas, sospechosas y si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Violencia en Escuinapa

Escuinapa es un foco rojo en cuanto a la violencia, ya que en los últimos meses se han registrado varios enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha provocado que miles de personas dejen sus hogares.

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