El documento notarial poco conocido en México que los matrimonios pueden firmar en septiembre 2026 para blindar los bienes futuros

La mayoría de la gente asume que los acuerdos sobre bienes, conocidos popularmente como “prenupciales”, solo pueden firmarse antes de la boda. Sin embargo, un notario especializado en la materia del Estado de México acaba de desmentir esta creencia y explicó que el trámite también está disponible para matrimonios ya establecidos.

La capitulación matrimonial es el documento notarial poco conocido que blindará los bienes futuros de miles de matrimonios en México a partir de septiembre de 2026. Ese acuerdo, firmado ante notario, fija las reglas patrimoniales de la pareja sin importar cuántos años lleven casados, y aplica tanto a la sociedad conyugal como a la separación de bienes.

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¿Cuándo firman los matrimonios la capitulación matrimonial en México?

La capitulación matrimonial no depende de la fecha de la boda, porque los matrimonios la firman antes de casarse o después, según el notario del Estado de México, Jorge Ramos Campirán. El experto explica el tema en su canal de YouTube “La Hora del Notario”, donde desmiente uno de los mitos más comunes sobre los contratos patrimoniales del país.

“Si opta por la sociedad conyugal usted puede de alguna manera celebrar una capitulación matrimonial no solamente antes de casarse sino después de casarse para poner estas reglas de operación que tiene que ver con su patrimonio”, señala Ramos Campirán. La frase resume la flexibilidad real del trámite ante cualquier notaría del país.

Los matrimonios acuden a una notaría pública para formalizar el acuerdo mediante escritura, y ese paso evita conflictos económicos futuros entre ambas partes. El trámite exige identificación oficial, acta de matrimonio y el detalle de los bienes que cada cónyuge aporta a la relación.

¿Qué bienes futuros protege la capitulación matrimonial?

La capitulación matrimonial ordena la administración, la propiedad y la distribución de los bienes futuros dentro del matrimonio, ya sea bajo sociedad conyugal o separación de bienes. Los matrimonios definen así quién responde por las deudas que adquieran durante los años de vida en pareja.

El acuerdo no debe confundirse con el cambio de régimen patrimonial, un trámite distinto que exige un proceso judicial ante un juez. La capitulación matrimonial, en cambio, se resuelve directamente en la notaría, sin necesidad de abrir un litigio familiar.

Las parejas maduras que ya acumularon propiedades, ahorros o negocios encuentran en la capitulación matrimonial una vía para repartir con claridad ese patrimonio. El documento notarial fija reglas justas para ambos cónyuges antes de que surja cualquier conflicto económico.

Los matrimonios interesados en blindar sus bienes futuros deben acudir con un notario público para evaluar si la sociedad conyugal o la separación de bienes conviene más a su patrimonio.

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