Mantener económicamente a los padres adultos mayores en Jalisco: ¿qué dice la ley y qué pasa si no se cumple?

En Jalisco, cientos de familias buscan respuesta a una duda concreta: qué pasa si no se cumple con esta obligación de forma voluntaria. El Código Civil habilita a los padres afectados a exigir el pago por la vía legal, ya sea mediante convenio o demanda directa.

El Artículo 435 del Código Civil del Estado de Jalisco obliga a los hijos a mantener económicamente a los padres adultos mayores cuando estos enfrentan una edad senil o pierden la capacidad de generar ingreso propio. La ley no exige cumplir una edad fija para activar el beneficio, sino comprobar una necesidad real del individuo.

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¿Qué exige el Artículo 435 del Código Civil de Jalisco para mantener económicamente a los padres adultos mayores?

La obligación no depende de una edad fija que dispare el beneficio de forma automática. El Código Civil de Jalisco exige que el padre o la madre atraviese una edad senil que le impida valerse por sí mismo, o que compruebe la imposibilidad real de generar ingreso.

Cuando existen varios hijos con capacidad económica, los artículos 443 y 444 del mismo ordenamiento reparten la carga entre ellos según sus posibilidades. Si ningún hijo puede asumir el pago, la responsabilidad recae en los hermanos del padre o la madre en situación de necesidad.

El objetivo del Artículo 435 es garantizar sustento a quienes ya no generan ingresos propios en la vejez, sin importar si viven en Guadalajara o en cualquier municipio del estado. La ley busca que ningún adulto mayor jalisciense quede desprotegido por falta de apoyo familiar directo.

Jalisco obliga a los hijos a mantener económicamente a sus padres adultos mayores.

¿Cómo se demanda una pensión alimenticia para padres adultos mayores en Jalisco?

Cuando el hijo no cumple de forma voluntaria, el padre o la madre puede acudir al Instituto Jalisciense de Justicia Alternativa (IJA) para buscar un convenio directo. Este mecanismo evita el litigio prolongado y permite fijar el monto y la forma de pago entre las partes, con apoyo de un mediador certificado.

El convenio firmado ante el IJA se remite al juez familiar para elevarlo a categoría de sentencia y volverlo exigible por la vía legal. Sin ese paso, el acuerdo carece de fuerza ejecutiva ante un eventual incumplimiento posterior.

La otra ruta es la demanda directa ante un Juzgado Familiar, que se tramita conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. El procedimiento sigue, por analogía, el mismo trámite que usan los menores para reclamar pensión alimenticia a sus padres.

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