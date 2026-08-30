Embajada de Alemania en México abrió vacante con salario de 28 mil pesos; estos son los requisitos

¿En busca de empleo? La Embajada de la República Federal de Alemania en México abrió una vacante para un puesto de colaborador en el área de seguridad en la Ciudad de México (CDMX) con un salario superior a los 28 mil pesos.

Además del pago competitivo, ofrecen al empleado oportunidades de capacitación, así como equipo internacional y buen entorno de trabajo.

De acuerdo a la convocatoria, la fecha límite para aplicar es el viernes 4 de septiembre y, en caso de ser seleccionado, comenzarás a trabajar el 1º de octubre.

Vacante en la Embajada de Alemania en México El salario que ofrece el puesto es de 28 mil 545 pesos al mes (Embajada de Alemania en México | Captura de pantalla)

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Requisitos para la vacante en la Embajada de Alemania en México

Estos son los requisitos si tienes interés en esta oportunidad laboral donde supervisarás los controles de acceso, colaboración con la empresa de seguridad privada, apoyo en medidas de seguridad, procesos de evacuación y servicio de vigilancia:

Nivel B1 en el idioma alemán

Buena comunicación oral y escrita en español

Capacidad para tratar a clientes

Competencia sociales e interculturales

Manejo de computadoras

Disposición para trabajar en horarios flexibles

Aptitud médica y buena condición física

Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de Alemania en México

En caso de cumplas con los requisitos antes mencionados, entonces estos son los documentos que debes de juntar y enviar al correo bewebung@mexi.auswaertiges-amt.de antes del 4 de septiembre para aplicar a la vacante:

Carta de motivos en español y alemán

Currículum vitae en forma de tabla en alemán

en forma de tabla en alemán Copia de títulos académicos

Copia de referencia de trabajo y experiencia

Copia de pasaporte

Finalmente, es importante mencionar que el proceso de selección se llevará a cabo a mediados del mes de septiembre; sin embargo, “sólo se contactará a las candidatas y los candidatos que hayan sido elegidos para participar en la entrevista de selección”.

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