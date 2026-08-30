Karina se convierte en huracán categoría 1 en el Pacífico: Lista de estados donde lloverá con fuerza en México

El huracán Karina alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson sobre aguas del océano Pacífico, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pero, ¿el huracán Karina será un riesgo para México? Te contamos lo que doce el SMN acerca de la trayectoria del nuevo huracán en las aguas del Pacífico.

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¿La tormenta tropical Karina impactará las costas mexicanas?

Aunque los modelos meteorológicos advierten que Karina podría convertirse en un huracán monstruo de categoría 3, el SMN señaló que el fenómeno meteorológico no representa un riesgo para México, porque su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, lo llevará en dirección contraria a las costas mexicanas.

De tal manera que el huracán Karina continuará su recorrido internándose cada vez más en las aguas del océano Pacífico. En el último reporte de la Conagua emitido a las 09:15 horas, el huracán se encontraba a 1,415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.Las condiciones actuales del huracán Karina son las siguientes:

Categoría : Huracán 1 en la escala Saffir-Simpson (Durante la tarde del domingo podría alcanzar la categoría 2)

: Huracán 1 en la escala Saffir-Simpson (Durante la tarde del domingo podría alcanzar la categoría 2) Ubicación : 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

: 1,415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas. Vientos sostenidos : 130 kilómetros por hora.

: 130 kilómetros por hora. Rachas: 160 kilómetros por hora.

160 kilómetros por hora. Desplazamiento : Oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

: Oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora. Presión mínima central : 980 hectopascales.

: 980 hectopascales. Nivel de peligro para México: Ninguno debido a su distancia y trayectoria.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el huracán Karina?

El huracán Karina no es el único fenómeno meteorológico que mantiene bajo vigilancia el SMN; de hecho, este lunes 31 de agosto también se prevén lluvias intensas en distintos estados de la República mexicana, asociadas con otros sistemas atmosféricos.

De hecho, el monzón mexicano seguirá afectando el noreste del país originando desde chubascos hasta lluvias muy fuertes, por ejemplo, en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, donde habrá lluvias que alcanzarán entre 50 y 75 mm por hora.

Asimismo, las lluvias de entre 25 a 50 mm afectarán los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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