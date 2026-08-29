Mes del Testamento 2026: adultos mayores de 65 años en Hidalgo tienen descuento preferencial y esto costaría el trámite en septiembre 2026

Septiembre está por comenzar y, con él, llega una nueva oportunidad para que las personas adultas mayores de Hidalgo puedan dejar en orden el destino de sus bienes pagando menos.

Durante las últimas campañas de “Septiembre, Mes del Testamento”, quienes tienen 65 años o más han contado con una tarifa preferencial, además de recibir asesoría jurídica gratuita por parte del Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo.

El beneficio se ha mantenido en años recientes con precios menores a los aplicados al público general. Para 2026, la tarifa general en Hidalgo está marcada en $2,900 pesos; sin embargo, todavía falta que se confirme el monto especial que pagarán los adultos mayores durante esta nueva edición.

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Adultos mayores han pagado $1,102 por su testamento en Hidalgo

El antecedente más reciente muestra una diferencia importante. En 2025, el Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo informó que las personas de 60 años o más podían realizar un testamento con designación de herederos universales por:

$950 más IVA

Total: $1,102 pesos

Mientras tanto, para las personas menores de 60 años el mismo trámite se fijó en $2,500 más IVA, equivalente a $2,900 pesos. De esta manera, los adultos mayores tuvieron un ahorro de $1,798 pesos.

Además, el propio Colegio explicó que estas tarifas preferenciales se habían mantenido sin incrementos desde 2022, como parte de las facilidades ofrecidas durante el Mes del Testamento.

¿Cuánto costará el testamento en Hidalgo durante 2026?

La Secretaría de Gobernación (Segob) ya puso en marcha la 24ª edición de “Septiembre, Mes del Testamento”, una campaña nacional en la que participan las 32 entidades y el Notariado Mexicano. Para Hidalgo, la información publicada para esta edición contempla un costo de $2,900 pesos para el público general.

Por ello, antes de acudir será importante confirmar:

Tarifa especial para mayores de 60 años

Requisitos

Tipo de testamento incluido en el precio

Notaría participante

Vigencia exacta del beneficio

Las personas interesadas también pueden consultar directamente al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, que mantiene los siguientes canales de atención:

Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1002, colonia Piracantos, Pachuca, Hidalgo, C.P. 42000

Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1002, colonia Piracantos, Pachuca, Hidalgo, C.P. 42000 Teléfono: 771 107 0958

771 107 0958 Horario: 9:00 a 17:00 horas

9:00 a 17:00 horas Correo: colegio.notariosdehidalgo@gmail.com

De esta manera, quienes tengan 60 años o más podrán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el precio definitivo y aprovechar el beneficio una vez que se publique la tarifa correspondiente a 2026.

La información puede consultarse directamente en el Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, donde también está disponible el directorio de notarías y los datos de contacto para solicitar orientación.

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