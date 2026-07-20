Así funciona ‘La Patrona’, el fraude que está poniendo en alerta a las autoridades en estas vacaciones

Las vacaciones son una oportunidad para descansar, pero también una temporada en la que aumentan los intentos de fraude telefónico ante este panorama la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta por la modalidad conocida como “La Patrona”, un engaño que busca aprovechar el descuido de las personas para obtener dinero o información confidencial.

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¿Cómo opera el fraude de “La Patrona”?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana explica que los delincuentes realizan llamadas o envían mensajes haciéndose pasar por un jefe, un familiar, el propietario de un inmueble o una persona de confianza. Mediante una supuesta emergencia, presionan a la víctima para que entregue efectivo, realice depósitos bancarios o proporcione datos personales, sin verificar la situación.

De acuerdo con la dependencia, los estafadores utilizan técnicas de manipulación psicológica para generar miedo y urgencia. Aprovechan que muchas personas están de viaje o fuera de casa para inventar accidentes, problemas laborales o situaciones familiares que requieren una respuesta inmediata. El objetivo es evitar que la víctima tenga tiempo de confirmar la información y lograr que actúe impulsivamente.

#Alerta l 🚨 ¡No te dejes engañar!

Delincuentes se hacen pasar por dueños o propietarios de las casas para cometer una #Extorsión o #Fraude bajo la modalidad conocida como #LaPatrona.



¡Ten cuidado!

1⃣ Cuelga

2⃣ Pide ayuda: 911 ☎️ o app #MiPolicía 📱#RoboACasaHabitación pic.twitter.com/p1h5Nn60VB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 20, 2026





¿Cómo evitar caer en la estafa de “La Patrona”?

¿Cómo evitar fraudes? Las autoridades recomiendan no compartir en redes sociales información acerca de viajes, rutinas o datos personales, ya que estos pueden ser utilizados por los delincuentes para hacer más creíble el engaño.

¿Cómo evitar caer en la estafa de “La Patrona”? También aconsejan verificar cualquier llamada de emergencia antes de realizar depósitos o entregar dinero, activar filtros antispam en el teléfono y establecer palabras clave o códigos familiares para confirmar situaciones extraordinarias.

En caso de recibir una llamada sospechosa, la SSC pide no responder a las exigencias y reportar el intento de extorsión a través de la aplicación Mi policía, las cuentas oficiales de la @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX en X, o al teléfono 55 5208 9898.

La SSC subraya que actuar con calma y verificar la información puede marcar la diferencia entre evitar un fraude o convertirse en una víctima. ¿Conocías esta modalidad de extorsión telefónica? Compartir esta información podría ayudar a evitar que más personas caigan en el engaño.

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