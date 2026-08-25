Llamadas fantasma: ¿Por qué te marcan y cuelgan? Lo que debes hacer para evitar una estafa

Si últimamente recibes llamadas de números desconocidos que desaparecen justo cuando contestas, no necesariamente se trata de una llamada equivocada; puede ser una estrategia de spam telefónico para identificar líneas activas o iniciar posteriormente un contacto comercial o fraudulento; de esto se tratan las llamadas fantasma.

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¿Por qué te llaman y cuelgan? Así funcionanan las llamadas fantasma

Seguramente te ha pasado que te llaman y cuelgan; a este tipo de llamadas conocidas como robocalls, son realizadas en sistemas computarizados capaces de marcar grandes cantidades de números en poco tiempo.

En algunos casos cuando contestas y nadie responde, el sistema está comprobando si tu número se encuentra activo. Posteriormente esa información puede utilizarse para realizar nuevas llamadas, incluso mediante operadores humanos.

Sin embargo, no todas esas llamadas son necesariamente una estafa; también pueden utilizarse para publicidad, campañas informativas, o llamadas legítimas automatizadas. El problema aparece cuando los sistemas son utilizados para engañar o intentar obtener información personal.

‼️ Las llamadas fantasma pueden ser utilizadas por estafadores para robar tu información y datos personales, aquí te decimos cómo puedes evitarlas.



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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) advierte que muchas llamadas automáticas son fraudes que incluso el número que aparece en la pantalla puede ser falsificado mediante técnicas de spoofing.

¿Qué debes hacer si recibes una llamada fantasma?

La recomendación más importante es NO devolver automáticamente la llamada y evitar proporcionar datos personales, información bancaria o códigos de seguridad.

Si escuchas una grabación sospechosa, la FTC recomienda colgar y no presionar números para hablar con un operador o supuestamente salir de una lista, ya que esto puede generar llamadas no deseadas.

También puedes bloquear el número desde tu teléfono, o consultar con tu compañía telefónica las herramientas disponibles para filtrar llamadas de spam.

Las llamadas que parecen inofensivas pueden ser el primer contacto de una acompaña masiva; por eso, a próxima vez que tu celular suene y del otro lado sólo haya silencio, piénsalo dos veces antes de devolver la llamada; y tú, ¿cuántas veces has recibido llamadas que contestas y misteriosamente determina en silencio?

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