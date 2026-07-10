Los seguros no quieren que lo sepas, pero la CONDUSEF lo confirma para todos los mexicanos: el error que JAMÁS debes cometer con tu auto en una calle inundada

Cada temporada de lluvias, miles de conductores mexicanos quedan atrapados en calles convertidas en ríos improvisados, y el pánico los lleva a tomar decisiones que después complican todo con la aseguradora. Existe una acción instintiva que casi todos cometen en ese momento de desesperación, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ya lanzó una advertencia puntual al respecto.

Las pólizas de auto no responden igual ante cada siniestro, y esa diferencia se nota justo cuando el agua sube dentro del vehículo. La cobertura amplia y la limitada protegen frente a fenómenos naturales, pero un seguro de responsabilidad civil por sí solo deja al conductor completamente desprotegido ante una inundación.

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¿Qué recomienda la CONDUSEF si tu auto queda atrapado en el agua?

Si el vehículo queda varado durante una inundación, la CONDUSEF pide priorizar la seguridad personal antes que cualquier otra cosa. La comisión advierte que intentar mover el auto puede ser interpretado por la aseguradora como una agravación del riesgo, lo que anula la cobertura de daños.

Lo más recomendable, según la CONDUSEF, es mantener la calma y comunicarse de inmediato con la aseguradora. El conductor debe tener a la mano el número de póliza para iniciar el reporte, y bajar del vehículo si es seguro hacerlo sin poner en riesgo su integridad física.

La comisión también aconseja verificar que la póliza incluya cobertura amplia o limitada, ya que ambas contemplan riesgos por inundaciones, incendios, rayos, explosiones y ciclones. Quien solo cuente con un seguro de responsabilidad civil debe cotizar una cobertura más completa antes de que llegue la próxima tormenta.

Mover el auto durante una inundación puede anular tu cobertura, advierte la CONDUSEF. (TVA)

¿Qué pasa si el auto se inunda dentro de un estacionamiento?

Cuando el daño ocurre dentro de un estacionamiento, conservar el boleto resulta indispensable para la reclamación. La CONDUSEF recuerda que la ley obliga a los operadores a contar con seguro o fianza, pero esa protección no cubre automáticamente inundaciones.

Antes de dejar el auto en cualquier estacionamiento conviene preguntar qué tipo de cobertura ofrece el establecimiento. Si el seguro del lugar no contempla este tipo de siniestro, el conductor puede recurrir a su propia póliza, siempre que esta sea amplia o limitada.

Para quienes todavía no tienen seguro de auto, la CONDUSEF recomienda comparar opciones a través de su Simulador de Seguro de Automóvil. En caso de incumplimientos por parte de la aseguradora, el organismo ofrece apoyo directo a los usuarios que presenten una queja formal.

Ante cualquier inundación, lo más importante es resguardar la seguridad personal antes que el vehículo. Revisar la póliza con anticipación evita sorpresas y protege el patrimonio familiar cuando llegan las lluvias.

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