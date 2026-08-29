La tormenta tropical “Karina” apenas comenzó a ganar fuerza en el Pacífico, pero su evolución ya va bastante rápido y el fenómeno podría convertirse en huracán que podría aumentar su intensidad durante los próximos días.

La pregunta que comienza a rondar es inevitable, ¿hasta dónde podría llegar Karina y en qué momento alcanzaría su máxima intensidad? Aquí en adn noticias te contamos qué se espera para los próximos días.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Esta mañana la #TormentaTropical #Karina se encuentra en el océano #Pacífico a más de mil kilómetros de #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento hacia el noroeste sin generar efectos en #México. Detalles del sistema, en la imagen pic.twitter.com/cqQPWm324X — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2026

¿Cuándo Karina se convertirá en huracán categoría 3?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señaló que la tormenta tropical Karina, se convertirá el huracán categoría 1 de la escala Saffir-Simpson, hoy sábado 29 de agosto.

Y para el domingo 30 de agosto, el sistema subiría a categoría 2 y, finalmente, el lunes 31 de agosto podría llegar a categoría 3.

Es precisamente esta última etapa la que ha generado atención, pues un huracán categoría 3 ya entra en la clasificación de huracán mayor, con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora.

¿Por qué Karina podría convertirse en un huracán “monstruo”?

Si bien, la frase “Huracán Monstruo”, no es una categoría oficial utilizada por los organismos meteorológicas, sin embargo, este término solo sirve para describir de manera coloquial a un ciclón que podría alcanzar una intensidad considerable.

En el caso de Karina, el dato importante es que el pronóstico contempla que llegue a categoría 3, considerada huracán mayor.

La escala Saffir-Simpson contempla cinco categorías de huracanes y la categoría 3 corresponde a vientos sostenidos de entre 178 y 208 kilómetros por hora.

Por eso, más que quedarse con el apodo de “monstruo”, lo importante es la categoría que podría alcanzar y cómo continuará su trayectoria.

¿Cuál será la trayectoria de Karina?

Karina se desplaza hacia el noroeste sobre el océano Pacífico y continúa alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Durante este sábado, el sistema se encontraba a poco más de mil 140 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanzaba hacia mar abierto.

Los pronósticos señalan que, conforme avance hacia el noroeste, Karina seguirá alejándose de territorio mexicano.

Para el lunes 31 de agosto, cuando podría alcanzar la categoría 3, se prevé que se encuentre aproximadamente a mil 455 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Karina sigue su desplazamiento hacia el oeste-noroeste sobre el océano #Pacífico sin generar efectos en #México. Se aleja cada vez más de costas nacionales. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/NB1fXmTO8y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2026

¿Karina representa peligro para México?

De acuerdo con las autoridades, Karina no representa un peligro para México, pues, su trayectoria sobre aguas abiertas del Pacífico mantiene al sistema lejos de las costas nacionales.

Eso sí, su circulación puede provocar oleaje elevado y corrientes de resaca peligrosas durante el fin de semana, principalmente en zonas costeras del suroeste del país y de Baja California.

Por ello, aunque no se espera un impacto directo, las autoridades mantienen el monitoreo del ciclón y recomiendan atender las actualizaciones oficiales.

¿Cuándo comenzará a debilitarse Karina?

El pronóstico también contempla el final de esta etapa de intensificación, pues, liego de que el fenómeno alcance su máxima fuerza, este comenzará a perder intensidad conforme avance sobre aguas más frías del Pacífico.

La previsión señala que este debilitamiento sería gradual y que para el miércoles 3 de septiembre podría degradarse nuevamente a tormenta tropical mientras permanece sobre mar abierto.

La trayectoria de la tormenta tropical Karina mantiene al fenómeno lejos de las costas mexicanas, pero como ocurre con cualquier ciclón tropical, el pronóstico puede cambiar conforme evolucione el sistema.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.