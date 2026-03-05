Aprende cómo reconocer llamadas falsas hechas con IA que buscan robar tu dinero

Las estafas telefónicas han dado un salto tecnológico alarmante. Criminales, grupos organizados y ciberdelincuentes ahora utilizan herramientas de IA para clonar voces, imitar a familiares o hacerse pasar por representantes de bancos con una precisión perturbadora. Ya no basta con reconocer el tono de voz de alguien durante las llamadas para saber si es real.

Esta modalidad de fraude, conocida como vishing con IA, ha crecido significativamente en los últimos años. El FBI y la FTC han documentado casos en los que víctimas transfirieron dinero creyendo que hablaban con un familiar en apuros, cuando en realidad era una voz sintética generada por software.

¿Cómo identificar una llamada falsa hecha con IA para estafarte?

La primera señal de alerta es la urgencia extrema. Las llamadas fraudulentas con IA casi siempre crean una situación de emergencia: un familiar detenido, una cuenta bancaria comprometida o una deuda que debes pagar de inmediato. Este recurso busca que actúes sin pensar.

Otra señal clave es que la voz suena demasiado perfecta o, en el extremo contrario, tiene pequeñas pausas artificiales entre palabras. Los modelos de voz generativa pueden fallar en entonaciones naturales, especialmente cuando pronuncian nombres propios, jerga regional o expresiones coloquiales específicas de tu entorno familiar.

Presta atención también si el interlocutor evita responder preguntas concretas. Si preguntas algo que solo esa persona sabría —un apodo, un recuerdo compartido, un dato íntimo— y la respuesta es evasiva o genérica, es probable que no estés hablando con quien crees.

Estafa con IA por llamada: qué hacer si sospechas que es un fraude

Lo primero que debes hacer es colgar de inmediato y llamar directamente al número oficial de la persona o institución que supuestamente te contactó. Nunca devuelvas la llamada al número desde el que te marcaron, ya que puede estar controlado por los estafadores.

Si el llamado involucra a un familiar, establece con tu familia una palabra clave secreta que solo ustedes conozcan. Esta práctica, recomendada por expertos en ciberseguridad, permite verificar en segundos si una llamada de emergencia es real o fabricada con inteligencia artificial.

Finalmente, nunca compartas datos bancarios, contraseñas ni códigos de verificación por teléfono, sin importar qué tan convincente suene la voz al otro lado. Ningún banco legítimo te pedirá esa información en una llamada entrante. Si algo te genera duda, confía en ese instinto: es tu mejor defensa contra el fraude con IA.