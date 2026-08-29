Deuda mexicana cotiza como “basura” por el ‘rescate’ de Pemex

La deuda mexicana ya es catalogada como “bono basura” debido a que no tiene una calificación crediticia suficientemente atractiva ¿la razón? el supuesto rescate de Pemex.

Y es que las autoridades del país siguen empeñadas en rescatar a la empresa, sin importar que eso signifique la canalización de millones de pesos del dinero de los mexicanos. De acuerdo con los especialistas, Pemex es “un barril sin fondo”.

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Gonzalo Monroy, analista en temas de energía, señaló que a Pemex se le ha metido por lo menos 130 mil millones de dólares en los últimos ocho años y actualmente arrastra créditos más caros.

Esto significa una estrategia que no ha servido, pues solo en el sexenio anterior Pemex perdió más de 91 mil millones de dólares y en lo que va de la actual administración, la paraestatal perderá de entre 4 a 5 mil millones de dólares.

¿Cómo afecta la deuda mexicana y la crisis de Pemex al bolsillo de los habitantes?

La deuda mexicana impactará en las tasas de interés de los créditos de casas, autos, tarjetas, entre otras maneras.

Carlos Ramírez, analista económico, aseguró que otras implicaciones tienen que ver con los mercados, sobre todo el hipotecario, lo que significa que a las empresas les saldrá más caro financiarse.

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