Resultados UNAM 2026: ¿cómo inscribirte antes del 31 de agosto?

Después de la tormenta llega la calma. Las y los aspirantes para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por fin ya conocen sus resultados y ahora continuarán con el proceso de inscripción para primer ingreso a la licenciatura.

Será el próximo lunes 31 de agosto cuando inicien las clases para estudiantes de primer ingreso de la máxima casa de estudios. Pero si no sabes qué sigue, aquí en adn Noticias te contamos cómo inscribirte si fuiste seleccionado por la UNAM y todo lo que necesitas.

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Primer ingreso UNAM: ¿cómo inscribirme?

Según el comunicado de la UNAM, este lunes ingresarán 49 mil 74 alumnos a la licenciatura; de los cuales, 28 mil 151 son por Pase Reglamentado, mientras que 20 mil 923 por el examen de control.

Ya sea por Pase Reglamentado o examen de control, ya puedes seguir con el proceso de inscripción a la UNAM para la licenciatura rumbo al inicio de clases.

Para inscribirte a la UNAM como alumno de primer ingreso a licenciatura deberás seguir el siguiente proceso:

Ingresar a “Sitio del aspirante” en la siguiente liga Descargar la documentación: carta de designación y toma de protesta, acuse de credencial como alumno, datos del IMSS, comprobante de inscripción Seguir las instrucciones luego de la documentación

Además, la UNAM aconsejó a todos los estudiantes entrar a la página de la facultad o escuela para conocer las actividades de bienvenida.

#BoletínUNAM La UNAM da a conocer los resultados del Examen de Control Presencial > https://t.co/EFvApiEBtm pic.twitter.com/b4ETUolULP — UNAM (@UNAM_MX) August 29, 2026

¿Cómo revisar si fui seleccionado por la UNAM?

Después de aplicar el examen de control entre el 12 y 19 de agosto en Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Baja California, los resultados ya están disponibles desde la noche de este viernes 29 de agosto.

Si participaste en este examen de control y aún no checas los resultados, así puedes revisar si quedaste en la UNAM:

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Accede al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura”

Da clic en “Resultados Examen de Control 2026”

Con tu número de folio podrás ingresar a “Tu Sitio” y descargar la carta de asignación.

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