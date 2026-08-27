Metrobús CDMX gratis en septiembre 2026: el grupo de adultos mayores con o sin credencial INAPAM que puede aplicar al beneficio y requisitos

La capital ajusta el mapa de beneficios para los adultos mayores y el Metrobús CDMX marca la diferencia frente a otros sistemas de transporte. Mientras el Metro, el Cablebús, la RTP, el Trolebús y el Tren Ligero permiten el acceso libre desde los 60 años, el propio Metrobús exige 70 años cumplidos.

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¿Qué adultos mayores pueden viajar gratis en el Metrobús CDMX?

El beneficio aplica de forma directa a personas de 70 años o más que residen o transitan por la Ciudad de México, sin importar si tienen la credencial del INAPAM vigente. Basta con acreditar la edad mediante una identificación oficial con fotografía, como el INE o el pasaporte, en cualquier torniquete o punto de acceso habilitado.

Quienes tienen entre 60 y 69 años no acceden todavía al Metrobús sin costo, aunque sí usan gratis el Metro, el Cablebús, la RTP, el Trolebús y el Tren Ligero con su credencial INAPAM o el Pase. Esa diferencia de edad genera dudas constantes entre usuarios que confunden un sistema con otro y terminan por pagar de más.

El trámite del Pase Especial de Cortesía resuelve el caso de quienes no llevan consigo su credencial física en el momento del viaje. La oficina opera dentro del Metro, en la estación Juárez de la Línea 3, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, y ahí toman una fotografía de seguridad para entregar la tarjeta el mismo día.

70 años, el número que marca la diferencia en el Metrobús CDMX. (X: Metrobús CDMX)

¿Cómo tramita un adulto mayor la Tarjeta de Movilidad Integrada?

El registro para la tarjeta MI exige acudir a los módulos de atención que SEMOVI instala en las principales estaciones y centros autorizados de la capital. El proceso resulta personal e intransferible, así que ningún familiar puede completarlo en representación del beneficiario, ni siquiera con una carta poder firmada.

Documentos que pide el módulo de atención:

Identificación oficial con fotografía vigente (INE, pasaporte u otra similar).

Acta de nacimiento o CURP en formato certificado.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

¿Dónde no opera la gratuidad del transporte en CDMX para adultos mayores?

El beneficio de la tarjeta MI y del Pase Especial de Cortesía se limita al transporte directo que opera el gobierno capitalino. Los corredores concesionados quedan fuera de este esquema, al igual que los taxis de plataforma, así que conviene revisar la ruta antes de salir de casa:

Corredores de transporte concesionado como COPESA y COTXA.

Taxis con concesión tradicional que no pertenecen a la red pública.

Aplicaciones de movilidad privada, entre ellas Uber y DiDi.

Cualquier persona mayor de 60 años que usa el transporte capitalino todos los días conviene que revise el estado de su credencial antes de que termine agosto. Quien detecta un dato vencido o una tarjeta dañada gana tiempo si programa su visita a un módulo de SEMOVI desde esta misma semana.

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