Las Estacas, el santuario natural de Morelos donde puedes acampar junto a un río cristalino el Día del Abuelo 2026: esto cuesta el Day Pass a fines de agosto 2026

A poco más de dos horas de la Ciudad de México se encuentra Las Estacas, uno de los espacios naturales más conocidos de Morelos, donde un río de aguas cristalinas atraviesa el parque y permite realizar distintas actividades acuáticas. Estos atractivos, y aprovechando los últimos días de vacaciones, convierten a este sitio en el pretexto perfecto para celebrar el Día del Abuelo 2026.

El parque se localiza en Tlaltizapán, Morelos, y su principal atractivo es un manantial que da origen al río, cuya temperatura promedio es de alrededor de 23 grados Celsius durante todo el año. Además, y a diferencia de otros parques, Las Estacas cuenta con la opción de acceso por un solo día: el Day Pass.

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¿Cuánto cuesta el Day Pass de Las Estacas en agosto de 2026?

El Day Pass tiene un precio de $600 pesos por persona, mientras que el acceso para menores de 125 centímetros de estatura cuesta $380 pesos. Con esta entrada es posible disfrutar durante un día de las instalaciones y áreas naturales del parque.

El horario para esta modalidad es de 8:00 a 18:00 horas. Las tarifas pueden cambiar dependiendo de la fecha seleccionada, por lo que el precio mostrado al momento de realizar la compra es el que debe tomarse como referencia.

Actualmente, y solo por temporada, el parque lanzó una promoción, del 1 al 6 de septiembre, que consiste en un descuento del 50% en el acceso al parque, además de acceso a 2 acompañantes bajo la misma rebaja. Para aprovechar esta promoción, al menos uno de los visitantes, deberá ser residente de Morelos, por lo que deberá presentar una identificación que certifique este factor al hacer efectivo el descuento en taquilla.

¿Qué puedes hacer en Las Estacas?

El río es el principal atractivo del parque, aunque existen diferentes actividades y espacios para complementar la visita. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Nadar en el río de aguas cristalinas

de aguas cristalinas Practicar snorkel

Recorrer el río y sus diferentes zonas

Disfrutar de las albercas

Utilizar el lago infantil

Practicar buceo , de acuerdo con las modalidades disponibles

, de acuerdo con las modalidades disponibles Rentar equipo para algunas actividades acuáticas

Recorrer y disfrutar las diferentes áreas naturales y recreativas

Algunas experiencias pueden tener un costo adicional o requerir reservación previa, por lo que no todas están incluidas en el precio del Day Pass.

¿Cuánto cuesta acampar en Las Estacas?

Para quienes quieran aprovechar el viaje y pasar la noche en el parque, Las Estacas cuenta con el Daycamp, cuyo precio vigente es de $885 pesos por persona. Esta modalidad permite ingresar desde las 8:00 horas y permanecer en las instalaciones hasta las 18:00 horas del día siguiente.

La zona destinada para acampar cuenta con distintos servicios para pasar la noche dentro del parque, entre ellos:

Baños

Regaderas con agua caliente

Vestidores

Seguridad las 24 horas

Mesas y áreas para preparar alimentos , sujetas a disponibilidad

, sujetas a disponibilidad Zonas de pasto destinadas para acampar

Fogatas privadas (sujetas a disponibilidad)

Es importante considerar que la casa de campaña y el equipo para acampar no están incluidos en el precio del Daycamp. Los visitantes deben llevar su propio equipo. La renta de algunos artículos puede estar disponible directamente en el parque, aunque está sujeta a disponibilidad.

¿Qué debes considerar antes de visitar Las Estacas?

Si planeas acudir durante los últimos días de agosto o con motivo del Día del Abuelo 2026, hay algunos aspectos que conviene tomar en cuenta antes de comprar los accesos:

El Day Pass no incluye hospedaje ni permite quedarse a dormir.

ni permite quedarse a dormir. El Daycamp sí permite pasar la noche , pero debes llevar casa de campaña y equipo personal.

, pero debes llevar casa de campaña y equipo personal. Algunas actividades acuáticas tienen costo adicional .

. Las tarifas pueden cambiar según la fecha elegida.

El precio reducido para menores depende de que midan menos de 125 centímetros .

. Algunas experiencias requieren reservación previa .

. El parque cuenta con diferentes servicios y opciones para alimentos durante la estancia.

Así, Las Estacas ofrece una alternativa para pasar el Día del Abuelo rodeado de naturaleza, ya sea con una visita de un solo día para disfrutar del río o con una estancia más larga que incluya camping.

Para quienes salen desde CDMX, además, se trata de un destino que puede visitarse en carretera sin necesidad de organizar un viaje demasiado largo.

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