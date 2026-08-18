Si tienes más de 60 años en San Luis Potosí y no tienes credencial INAPAM, puedes tramitarla gratis en estos módulos sin sacar cita

San Luis Potosí reúne a decenas de miles de personas de 60 años que buscan un beneficio gubernamental sin costo ni trámite complicado de por medio, pues el estado abrió la puerta a un registro accesible para toda la tercera edad. La credencial INAPAM se tramita gratis en 58 módulos distribuidos por el estado y elimina la necesidad de sacar cita previa para cualquier interesado.

El proceso no exige ingresos mínimos ni estudios socioeconómicos adicionales para las personas mayores de la entidad potosina, un dato que sorprende a quienes creen en trámites largos. Cualquier solicitante puede tramitarla gratis y acudir a los módulos sin sacar cita, una facilidad que reduce el tiempo de espera en la gestión del documento oficial ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

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¿Dónde se tramita la credencial INAPAM sin sacar cita en San Luis Potosí?

San Luis Potosí concentra 58 módulos de atención distribuidos en distintos municipios, cada uno habilitado para recibir solicitudes sin agendar turno previo. El horario corre de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, un margen amplio que facilita la asistencia de la población adulta mayor.

Entre los centros integradores disponibles destacan puntos estratégicos en cabeceras municipales y zonas de alta afluencia, ideales para quienes buscan la credencial INAPAM cerca de su domicilio. Cada módulo pertenece a la red oficial del instituto y atiende bajo el mismo esquema sin cita.

Centro Integrador de Cerritos: Calle Rafael Nieto No. 14, colonia Cerritos Centro, C.P. 79440, Cerritos, San Luis Potosí, cerca de la Central de Autobuses Cerritense.

Centro Integrador de Ciudad Valles: Calle Miguel Hidalgo No. 7, colonia Ciudad Valles Centro, C.P. 79000, Ciudad Valles, San Luis Potosí, frente a la plaza principal.

Centro Integrador de Salinas de Hidalgo: Calle Abasolo No. 40, colonia Salinas de Hidalgo Centro, C.P. 78620, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, a dos cuadras de la plaza principal.

Centro Integrador de Matehuala: Calle Insurgentes No. 214, colonia Matehuala Centro, C.P. 78700, Matehuala, San Luis Potosí, dentro del edificio de Tránsito Municipal, entre las calles 5 de Mayo y Juan Méndez.

Módulo de Tamazunchale: Calle Porvenir S/N, barrio del Carmen, C.P. 79960, Tamazunchale, San Luis Potosí, en la parte baja del Registro Civil.

Quien no encuentre un módulo cercano en este listado puede ingresar al portal oficial del INAPAM y filtrar por estado y municipio para ubicar la sede más conveniente. La consulta en línea evita traslados innecesarios y confirma horarios vigentes antes de acudir.

La credencial INAPAM se tramita gratis en estos 58 módulos de San Luis Potosí (Delegación de Programas para el Bienestar Colima/Facebook)

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la tarjeta INAPAM en San Luis Potosí?

El trámite exige comprobar identidad, edad y domicilio antes de recibir la credencial INAPAM en cualquier módulo del estado, sin distinción de género ni ocupación previa del solicitante. Los documentos deben presentarse en original y copia para agilizar la revisión del personal administrativo del instituto.

La lista de documentos requeridos por el INAPAM incluye papeles básicos de identidad y domicilio, además de una fotografía con especificaciones precisas. Ningún documento puede sustituirse por una copia digital sin la validación previa del módulo receptor.

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional o cartilla militar.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra.

Una vez reunidos los documentos, la persona interesada acude al módulo más cercano y entrega el expediente completo para su revisión inmediata. La entrega ocurre el mismo día en la mayoría de los centros integradores del estado.

La recomendación para los adultos mayores de San Luis Potosí es reunir los documentos con antelación y elegir el módulo más cercano antes de acudir. La credencial INAPAM abre la puerta a beneficios reales en transporte, salud y comercios de la región.

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