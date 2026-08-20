Tepoztlán para el Día del Abuelo 2026: 50% de descuento en el camión desde CDMX y entrada gratis al exconvento para este grupo de adultos mayores

El Día del Abuelo en México llega este año el viernes 28 de agosto de 2026, una fecha que la mayoría de las familias mexicanas aprovecha para hacer algo especial con los adultos mayores del hogar: reuniones familiares, comidas en restaurantes, actividades culturales o pequeñas escapadas de fin de semana que rompen con la rutina cotidiana. Tepoztlán, Pueblo Mágico del estado de Morelos, aparece como una de las opciones más lógicas para audiencia adulta mayor gracias a sus características específicas: bajo esfuerzo físico requerido, atracciones culturales accesibles, cocina regional en el mercado local y beneficios INAPAM permanentes aplicables durante la visita.

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Por qué Tepoztlán es una opción práctica para adultos mayores

Tepoztlán se encuentra aproximadamente a una hora y media desde CDMX por carretera federal libre o autopista México-Cuernavaca, según condiciones del tráfico. La distancia lo convierte en un destino de escapada corta ideal para audiencia adulta mayor que no busca viajes largos ni actividades exigentes físicamente. El casco histórico del Pueblo Mágico es plano y permite recorrer las principales atracciones caminando sin dificultad, a diferencia de la famosa subida al Cerro del Tepozteco que requiere condición física elevada y no es apta para adultos con problemas de rodilla, cadera o corazón. Estas son las actividades más accesibles para audiencia adulta mayor durante la visita:

Mercado de artesanías tradicional con vendedores locales de textiles, cerámica, madera tallada y productos de piedra volcánica.

con vendedores locales de textiles, cerámica, madera tallada y productos de piedra volcánica. Cocina regional en el mercado municipal con platillos tradicionales de Morelos como la cecina, el mole rojo, los tlacoyos y las tostadas de tinga.

en el mercado municipal con platillos tradicionales de Morelos como la cecina, el mole rojo, los tlacoyos y las tostadas de tinga. Exconvento de la Natividad , monumento colonial del siglo XVI declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994.

, monumento colonial del siglo XVI declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1994. Recorrido por el centro histórico del pueblo con arquitectura colonial y calles empedradas de baja pendiente.

del pueblo con arquitectura colonial y calles empedradas de baja pendiente. Bares de mezcal y pulque artesanales para audiencia que disfruta bebidas tradicionales mexicanas.

para audiencia que disfruta bebidas tradicionales mexicanas. Cafeterías con vista al Cerro del Tepozteco para descansar sin necesidad de subir al monumento arqueológico.

Entrada gratuita al Exconvento de la Natividad para adultos mayores

El Exconvento de la Natividad de Tepoztlán, construido en el siglo XVI por los frailes dominicos como parte del proceso evangelizador de Nueva España, es una de las visitas obligadas del Pueblo Mágico. Su arquitectura combina elementos góticos, mudéjares y renacentistas con influencias prehispánicas visibles en algunos detalles decorativos. Dentro del conjunto se conserva la iglesia principal, el claustro y varias capillas menores con murales de la época colonial temprana.

Como parte de los beneficios permanentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la entrada al Exconvento es gratuita para todas las personas mayores de 60 años presentando identificación oficial. Este beneficio aplica todo el año (no es exclusivo del Día del Abuelo) y no requiere credencial INAPAM específica, aunque siempre conviene llevarla como respaldo de identificación durante el trayecto. El horario general del recinto es de martes a domingo, con lunes cerrado por mantenimiento estándar en museos del INAH — conviene verificar el horario específico del día de la visita en el sitio oficial del INAH antes de trasladarse.

Descuento del 50% en autobuses desde CDMX con credencial INAPAM

Las principales líneas de autobuses interurbanos que cubren rutas desde las terminales de la Ciudad de México aplican el descuento del 50 por ciento sobre el pasaje para adultos mayores presentando la credencial original del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) vigente. Este beneficio es aplicable durante todo el año como parte de los convenios permanentes de las compañías de transporte con el instituto federal, no como promoción exclusiva del Día del Abuelo.

Las líneas de autobuses que habitualmente participan en este beneficio incluyen ADO, ETN Turistar Lujo, Primera Plus, Estrella de Oro, Estrella Blanca, Costa Line y otras compañías del sistema interurbano mexicano. Es importante mencionar algunas consideraciones prácticas antes de la compra del boleto:

El cupo con descuento INAPAM está limitado a 2 asientos por corrida en la mayoría de las líneas — se recomienda comprar el boleto con anticipación de 3 a 7 días vía taquilla, teléfono o sitio web oficial de cada compañía.

en la mayoría de las líneas — se recomienda comprar el boleto con anticipación de 3 a 7 días vía taquilla, teléfono o sitio web oficial de cada compañía. Presentar la credencial INAPAM original vigente al momento de la compra — algunas líneas requieren mostrarla nuevamente al abordar el autobús.

— algunas líneas requieren mostrarla nuevamente al abordar el autobús. Verificar en el buscador oficial de cada línea de autobús si la ruta específica CDMX-Tepoztlán aplica el beneficio antes de trasladarse a la terminal — el descuento es general de las compañías pero algunas rutas específicas pueden tener restricciones aplicables.

antes de trasladarse a la terminal — el descuento es general de las compañías pero algunas rutas específicas pueden tener restricciones aplicables. La terminal principal de origen desde CDMX para rutas Tepoztlán es la Terminal Central del Sur (Taxqueña) con salidas frecuentes durante el día.

con salidas frecuentes durante el día. El trayecto directo dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos dependiendo de tráfico y clima.

Restaurantes con descuento INAPAM adicional para el 28 de agosto

Los adultos mayores que planeen visitar Tepoztlán o quedarse en CDMX el 28 de agosto pueden aprovechar adicionalmente los descuentos permanentes que el INAPAM ofrece con su credencial en restaurantes y cafeterías registrados en el directorio oficial del Gobierno de México. Los descuentos aplicables van entre el 5 y el 20 por ciento según establecimiento específico y horario de visita.

Algunos restaurantes CDMX con descuentos INAPAM verificables incluyen Darsky Coffee Cafetería en Azcapotzalco (20% descuento), Bellini Montecito en Benito Juárez (15% descuento), Grupo Daruma en Nochebuena (10% descuento), El Timón de Cortés en Santa María la Ribera (10% descuento), Restaurante Green Bar en Juárez (15% descuento) y Montmartre Bistro en San Miguel Chapultepec (20% descuento), entre otros varios establecimientos registrados. En Tepoztlán específicamente, muchos restaurantes locales aplican descuentos discrecionales del 10 al 15 por ciento a personas mayores presentando la credencial INAPAM, aunque no todos están registrados formalmente en el directorio nacional del instituto.

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