Esto pasará con los tigres, leones, camello y más animales exóticos decomisados en Tamaulipas

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales llevaron a cabo cateos en cinco domicilios de Tampico y Altamira y localizaron 135 animales exóticos en un rancho en Tamaulipas.

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¿Qué pasará con los animales exóticos del rancho de Tamaulipas?

De acuerdo con las autoridades, en el rancho encontraron una gran variedad de animales que se encuentran en peligro de extinción, entre ellos:

5 tigres de bengala

3 jaguares

1 tigrillo

21 monos araña

2 hienas

3 leones africanos

Bisontes

Tortugas sulcata

Búfalos

Camello

Borregos cimarrón

Iguana verde

Perico azteca

Al menos 35 ejemplares que se encontraban en este rancho están considerados en la categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Los animales son trasladados a una red de sitios autorizados donde les realizan una evaluación médica, analizan su comportamiento y aplican una cuarentena para evitar propagación de enfermedades.

Dependiendo de la especie y sus condiciones son trasladados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre o Centros de Investigación de Vida Silvestre.

Pueden reintroducirlos a su hábitat natural, permanecer en cautiverio o se aplica la eutanasia humanitaria cuando el animal padece enfermedades terminales incurables.

¿De cuánto es la multa por tener animales en peligro de extinción?

La Profepa reiteró que la captura, transporte, comercialización y posesión ilegal de animales exóticos es un delito federal y las sanciones pueden llegar a más de 700 mil pesos.

En el caso de ejemplares que están en peligro de extinción las multas son de más de 5 millones de pesos y entre 1 y nueve años de prisión.

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