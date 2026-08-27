Fernando Farías Laguna seguirá en el Altiplano; lo vinculan a proceso por contrabando de combustible

Fernando Farías Laguna seguirá en el penal del Altiplano en el Estado de México (Edomex), luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de contrabando de combustible mientras era integrante de la Secretaría de Marina (Semar).

La audiencia se llevó a cabo este jueves 27 de agosto y se dio una semana después de que fue trasladado de Argentina, lugar en el que se refugió mientras era buscado por las autoridades mexicanas.

Conviene recordar que las autoridades del país sudamericano, mediante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, archivó el proceso de extradición luego de que el Gobierno de México desistió de éste y se optó por la deportación.

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Vinculan a proceso a Fernando Farías Laguna, por contrabando de combustible pic.twitter.com/03lLrO8FjX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 27, 2026

¿Cuál era el papel de Fernando Farías Laguna en el red de huachicol fiscal?

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), el exintegrante de la Marina es una de las principales piezas del delito de contrabando de combustible o huachicol fiscal en el país, debido a su presunta participación en la red denominada Los Primos.

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