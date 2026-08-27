Confirmado en Ecatepec: a partir de ahora la Policía y la Marina harán operativos sorpresa en las líneas 1, 2 y 4 del Mexibús

Quienes utilizan diariamente el Mexibús en Ecatepec, comenzarán a encontrarse con revisiones y mayor presencia policial en distintos puntos de sus recorridos. De acuerdo con autoridades municipales, la Policía de Ecatepec, con apoyo de elementos de la Fuerza de Tarea Marina, realizará operativos aleatorios tanto en estaciones como dentro de las unidades.

Como parte de la estrategia Usuario Seguro Aleatorio, las acciones se desplegarán en las líneas 1, 2 y 4 del Mexibús que recorren el municipio. De acuerdo con información difundida sobre el operativo y con declaraciones de Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal, la intención es prevenir principalmente robos de teléfonos celulares y casos de acoso contra mujeres durante los traslados.

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Los operativos aparecerán sin un punto ni horario fijo

A diferencia de un dispositivo instalado permanentemente en una estación, los grupos de seguridad se moverán de manera aleatoria por plataformas, estaciones y unidades. De acuerdo con información difundida, entre los puntos donde habrá especial atención se encuentran Central de Abastos, Ciudad Azteca y las zonas colindantes con Tecámac y Coacalco.

El primer despliegue se realizó precisamente en Central de Abastos, donde se organizaron seis células para recorrer estaciones y abordar unidades con dirección a Ciudad Azteca y Ojo de Agua.

Durante estos recorridos, los usuarios podrán encontrarse con:

Policías municipales y elementos de Marina dentro de estaciones y unidades.

dentro de estaciones y unidades. Personal de Tránsito y Operaciones Especiales .

. Recorridos de la Unidad Canina para detectar objetos que puedan representar un riesgo.

Marina y binomios caninos también subirán al Mexibús

Según autoridades, el despliegue reúne a distintas áreas de seguridad. Además de Tránsito Municipal, participan el:

Grupo de Operaciones Especiales

Policía Metropolitana

Prevención del Delito

Célula de Búsqueda de Personas

Por su parte, los binomios caninos realizarán recorridos tanto en estaciones como dentro de los autobuses. A esto se suma el trabajo de Prevención del Delito, que colocará información de Punto Violeta para que las usuarias puedan ingresar mediante un código QR a Red Violeta.

El propio Gobierno de Ecatepec explica que esta aplicación permite enviar alertas al centro de mando y recibir apoyo de la Policía Municipal. Además, las autoridades han utilizado la herramienta para brindar acompañamiento virtual a mujeres durante sus traslados ante una situación de riesgo.

¿En qué líneas del Mexibús habrá revisiones?

Luis Enrique Serna García confirmó que el operativo se mantendrá de manera aleatoria en las tres líneas que atraviesan distintas zonas de Ecatepec:

Línea 1

Línea 2

Línea 4

De esta manera, los despliegues abarcarán corredores como:

Avenida Central

Avenida Revolución

Vía Morelos

Vía José López Portillo

Ecatepec ya realizaba revisiones aleatorias en transporte público

La vigilancia en el Mexibús se suma a otros dispositivos que el municipio ya venía aplicando en el transporte público. En febrero de 2026, el Gobierno de Ecatepec informó que el operativo Transporte Seguro se desplegaba en distintos puntos del municipio de acuerdo con el mapa de incidencia delictiva y con respaldo de la Sedena, Marina y Guardia Nacional.

Incluso, durante una de esas jornadas en Vía Morelos, fueron detenidos tres hombres por portar sustancias tóxicas dentro de distintas unidades. Con el nuevo Usuario Seguro Aleatorio, la estrategia se extiende ahora de manera específica a estaciones, plataformas y unidades del Mexibús.

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