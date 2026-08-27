Este jueves 27 de agosto en aguas abiertas del Océano Atlántico se formó la tormenta tropical Dolly, y se convierte en el cuarto ciclón tropical de la temporada.

El Centro Nacional de Huracanes tiene bajo vigilancia la evolución de Dolly, aunque de momento no existen alertas para las zonas costeras o regiones en las que podría impactar este fenómeno.

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¿Dolly impactará en territorio mexicano?

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta tropical Dolly no afectará a México, debido a la distancia en la que se encuentra este ciclón.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que no hay, de momento, zonas de vigilancia o alguna alerta para el territorio mexicano.

Esta mañana se formó la #TormentaTropical #Dolly en el océano #Atlantico central. Se localiza a 5 mil 155 km al este de Cancún, #QuintanaRoo. Debido a su distancia, no genera efectos en #México. Más información de este sistema, en el gráfico pic.twitter.com/nEdW7kL9m1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

Trayectoria de la tormenta tropical Dolly

Pronósticos de la SMN y de otras independencias indican que Dolly seguirá desplazándose hacia el oeste-noroeste durante los próximos días.

Aunque la tormenta tropical podría acercarse a las Antillas Menores durante el fin de semana; sin embargo, podría perder fuerza antes de llegar a las islas.

11 AM AST Thu Aug 27 (Advisory 1) Key Messages for Tropical Storm #Dolly. Latest info: https://t.co/GrztW6mQJV



11 AM AST jueves 27 de agosto (Aviso 1) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Dolly. Más información: https://t.co/GrztW6mQJV pic.twitter.com/ntNk6OGtCn — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2026

Además, previsiones indican que Dolly presentaría condiciones de inestabilidad lo que impedirían que se convierta en huracán.

Según el seguimiento de este fenómeno, este sería el desarrollo de la tormenta tropical Dolly en los próximos días:

Jueves 27 y viernes 28 agosto : seguirá como tormenta tropical con vientos de 65 km/h

: seguirá como tormenta tropical con vientos de 65 km/h Sábado 29 agosto : comenzará un proceso de debilitamiento y se degrade a ciclón post-tropical

: comenzará un proceso de debilitamiento y se degrade a ciclón post-tropical Domingo 30 agosto: continuará el proceso de disipación y terminará su ciclo de vida

¿Dónde se encuentra Dolly?

De acuerdo con los reportes del NHC de Estados Unidos y el SMN, el centro de Dolly está ubicado en la latitud 13.6° Norte y la longitud 38.7° Oeste.

Geográficamente esto la coloca a 2 mil 505 kilómetros al este de las islas de Sotavento y a 5 mil 155 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo.

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