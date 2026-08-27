Carreteras con cierres por accidentes y obras hoy

Para los automovilistas que usan las carreteras, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre las autopistas que registran afectaciones este jueves debido a accidentes y bloqueos, así que toma previsiones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué carreteras están cerradas hoy?

De acuerdo con el reporte hay cierres parciales por accidentes en:

Autopista Chamapa - Lechería, km 26.

Autopista La Tinaja - Isla, km 112, dirección Isla.

Autopista México Puebla, km 22, dirección Puebla.

Carretera Acalpican-Manzanillo, a inmediaciones del municipio de Manzanillo.

Autopista Puebla-Córdoba, con dirección Córdoba.

Carretera Maravatío-Zapotlanejo.

#TomePrecauciones en #CdMx continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 026+500 de la carretera Chamapa-Lechería, a la altura del Mpio. Naucalpan, con dirección a Cuajimalpa. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 27, 2026

Por obras y labores de mantenimiento en:

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco.

Además, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas en:

Autopista Guaymas - Hermosillo.

Autopista Cd. Obregón - Guaymas.

Autopista Navojoa - Cd. Obregón.

Recomendaciones para viajar seguro en carretera

La Secretaría de Turismo (Sectur) recomienda a los conductores tomar en cuenta lo siguiente antes de salir a manejar en carretera:

Verifica que el vehículo no este averiado o tenga fallas eléctricas como las luces o direccionales.

Si tu carro tiene canastilla de viaje asegúrate de que este bien colocada para evitar un accidente.

Consulta las rutas por las que puedes viajar para evitar contratiempos que dificulten tus vacaciones.

Rota las llantas, pasa las de atrás para adelante y viceversa para que den el máximo kilometraje.

Verifica que tus llantas sean las correctas, toma en cuenta la medida, capacidad de carga y el inflado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.