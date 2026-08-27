Carreteras con cierres por accidentes y obras hoy

Para los automovilistas que usan las carreteras, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre las autopistas que registran afectaciones este jueves debido a accidentes y bloqueos, así que toma previsiones.
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¿Qué carreteras están cerradas hoy?
De acuerdo con el reporte hay cierres parciales por accidentes en:
- Autopista Chamapa - Lechería, km 26.
- Autopista La Tinaja - Isla, km 112, dirección Isla.
- Autopista México Puebla, km 22, dirección Puebla.
- Carretera Acalpican-Manzanillo, a inmediaciones del municipio de Manzanillo.
- Autopista Puebla-Córdoba, con dirección Córdoba.
- Carretera Maravatío-Zapotlanejo.
Por obras y labores de mantenimiento en:
- Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco.
Además, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas en:
- Autopista Guaymas - Hermosillo.
- Autopista Cd. Obregón - Guaymas.
- Autopista Navojoa - Cd. Obregón.
Recomendaciones para viajar seguro en carretera
La Secretaría de Turismo (Sectur) recomienda a los conductores tomar en cuenta lo siguiente antes de salir a manejar en carretera:
- Verifica que el vehículo no este averiado o tenga fallas eléctricas como las luces o direccionales.
- Si tu carro tiene canastilla de viaje asegúrate de que este bien colocada para evitar un accidente.
- Consulta las rutas por las que puedes viajar para evitar contratiempos que dificulten tus vacaciones.
- Rota las llantas, pasa las de atrás para adelante y viceversa para que den el máximo kilometraje.
- Verifica que tus llantas sean las correctas, toma en cuenta la medida, capacidad de carga y el inflado.
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