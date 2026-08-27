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Carreteras con cierres por accidentes y obras hoy

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dio a conocer qué carreteras registran afectaciones hoy jueves para que los automovilistas tomen previsiones.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para los automovilistas que usan las carreteras, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre las autopistas que registran afectaciones este jueves debido a accidentes y bloqueos, así que toma previsiones.

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¿Qué carreteras están cerradas hoy?

De acuerdo con el reporte hay cierres parciales por accidentes en:

  • Autopista Chamapa - Lechería, km 26.
  • Autopista La Tinaja - Isla, km 112, dirección Isla.
  • Autopista México Puebla, km 22, dirección Puebla.
  • Carretera Acalpican-Manzanillo, a inmediaciones del municipio de Manzanillo.
  • Autopista Puebla-Córdoba, con dirección Córdoba.
  • Carretera Maravatío-Zapotlanejo.

Por obras y labores de mantenimiento en:

  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco.

Además, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante las condiciones climáticas adversas en:

  • Autopista Guaymas - Hermosillo.
  • Autopista Cd. Obregón - Guaymas.
  • Autopista Navojoa - Cd. Obregón.

Recomendaciones para viajar seguro en carretera

La Secretaría de Turismo (Sectur) recomienda a los conductores tomar en cuenta lo siguiente antes de salir a manejar en carretera:

  • Verifica que el vehículo no este averiado o tenga fallas eléctricas como las luces o direccionales.
  • Si tu carro tiene canastilla de viaje asegúrate de que este bien colocada para evitar un accidente.
  • Consulta las rutas por las que puedes viajar para evitar contratiempos que dificulten tus vacaciones.
  • Rota las llantas, pasa las de atrás para adelante y viceversa para que den el máximo kilometraje.
  • Verifica que tus llantas sean las correctas, toma en cuenta la medida, capacidad de carga y el inflado.

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