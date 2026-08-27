Desaparece Yorley Janai Lizárraga de 15 años en Rosario; activan Alerta Amber en Sinaloa

¿La reconoces? Las autoridades de Sinaloa activaron la Alerta Amber y buscan a Yorley Janai Lizárraga Coronado, una joven de 15 años que desapareció el pasado lunes 24 de agosto alrededor de las 07:00 horas (tiempo local).

De acuerdo a la ficha de búsqueda que difundió la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la joven fue vista por última vez en el municipio Rosario, específicamente en la localidad Gregorio Vázquez Moreno y hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.

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Ficha de búsqueda de Yorley Janai Lizárraga Coronado, joven de 15 años que desapareció en Sinaloa

Cualquier información sobre Yorley Janai Lizárraga Coronado puede ayudar para que vuelva a casa, es por eso que las autoridades la describen como una joven de 1.60 metros, complexión mediana y tez morena clara, así como cabello corto negro y ojos del mismo color.

Como seña particular se menciona que tiene una cicatriz en el pie derecho. Además, la última vez que se le vio llevaba uniforme escolar, es decir, una playera color blanco con cuello azul marino y rayas blancas y amarillas, así como una falda azul marino, calcetas blancas y zapatos negros.

Si tú o alguien a tu alrededor tienen datos que den con el paradero de la joven, entonces puedes comunicarte a los números de Alerta Amber Sinaloa: (800) 890 9092 y (667) 715 5588.

Las desapariciones en Sinaloa en 2026

De acuerdo a la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en Sinaloa ya suman siete mil 245 personas desaparecidas. En 2025 se cerro con seis mil 305, es decir, que en este año van 940 reportes de desaparición.

De este total, el 6% son menores, lo que representa 424 y en su mayoría son niños (67.92%).

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