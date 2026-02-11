Reabre balneario de Hidalgo con entradas accesibles: niños gratis y 50% de descuento para adultos mayores

El balneario El Geiser, en Hidalgo, retomó actividades este febrero. Este lugar es uno de los destinos termales más llamativos del país gracias a su fenómeno volcánico activo, instalaciones abiertas todo el año y tarifas accesibles. Este parque acuático natural combina descanso, aventura y servicios de hospedaje, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para una visita de un día como para una estancia más larga.

El Geiser: Un respiradero volcánico convertido en balneario

El principal atractivo de El Geiser es su origen natural: se trata de un respiradero volcánico ubicado en el cerro del Hualtépec que expulsa vapor caliente de forma constante. Esta columna puede alcanzar hasta 40 metros de altura y alimenta albercas con agua hipertermal rica en minerales, lo que crea una experiencia termal poco común en Latinoamérica.

Las albercas familiares, infantiles y pozas techadas se integran al paisaje rocoso del cerro, con puentes colgantes, miradores y zonas verdes que aportan un entorno relajante. El vapor natural funciona como un sauna al aire libre que muchos visitantes buscan por sus propiedades reconfortantes.

Entre los espacios más valorados del parque destacan:

Albercas sociales e infantiles

Chapoteaderos y pozas de hidromasaje

Áreas verdes y zonas de descanso

Puentes colgantes y miradores

Zona de acampada y asadores

El complejo opera las 24 horas durante todo el año y cuenta con vigilancia, salvavidas, servicio médico y estacionamiento gratuito.

Hospedaje, spa y actividades para todos en Hidalgo

El Geiser ofrece hotel, cabañas familiares y área de campamento para quienes desean extender su visita. Además, el spa natural tiene masajes relajantes y tratamientos de bienestar, incluso opciones pensadas para mujeres embarazadas y bebés.

A esto se suma un restaurante con servicio continuo y varios puntos de comida disponibles durante todo el día.

Para quienes buscan más movimiento, el parque incluye un circuito de tirolesas con recorridos largos, puentes y senderos panorámicos.

Precios, descuentos y recomendaciones para tu visita

Uno de los motivos del renovado interés por El Geiser son sus tarifas accesibles. La entrada general tiene un costo de 220 pesos, mientras que los adultos mayores con credencial INAPAM obtienen 50% de descuento. Los niños pequeños entran gratis según su estatura, lo que favorece las visitas familiares.

Otros costos relevantes incluyen:

Campamento : 220 pesos

: 220 pesos Recorrido en tirolesa: 250 pesos por persona

El acceso se controla con brazalete diario, por lo que cada jornada se paga de forma independiente.

Para aprovechar mejor la experiencia, el balneario recomienda acudir con:

Toalla y traje de baño

Suéter o chamarra para la noche

Calzado acuático

Dinero en efectivo

No se aceptan tarjetas bancarias, no se permite ingresar bebidas alcohólicas, envases de vidrio ni mascotas.

El Geiser se ubica en Tecozautla, Hidalgo, y mantiene sus puertas abiertas todo el año.

