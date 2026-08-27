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Monzón y nueva onda tropical provocarán lluvias en gran parte del país hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para hoy en México, conoce qué estados registrarán intensas lluvias.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El monzón mexicano y divergencia de altura provocarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sureste y sur del país, y para que salgas preparado, te compartimos cómo será el clima en tu ciudad hoy jueves 27 de agosto.

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¿En qué estados va a llover hoy?

De acuerdo con el pronóstico del clima canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera junto con la onda tropical número 32 ocasionarán lluvias en los siguientes estados:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Nayarit, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
  • Lluvias aisladas en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Es importante mencionar que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo y pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos provocando deslaves y encharcamientos.

Onda de calor provocará temperaturas de 45°C

Por otor lado, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá la onda de calor en el norte del país y los estados que se verán afectados son:

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

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