El monzón mexicano y divergencia de altura provocarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el sureste y sur del país, y para que salgas preparado, te compartimos cómo será el clima en tu ciudad hoy jueves 27 de agosto.

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¿En qué estados va a llover hoy?

De acuerdo con el pronóstico del clima canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera junto con la onda tropical número 32 ocasionarán lluvias en los siguientes estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

con puntuales muy fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Nayarit, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Nayarit, Puebla, Chiapas y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Es importante mencionar que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo y pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos provocando deslaves y encharcamientos.

Onda de calor provocará temperaturas de 45°C

Por otor lado, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá la onda de calor en el norte del país y los estados que se verán afectados son:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

en Baja California y Sonora. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

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