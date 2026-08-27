Día del Abuelo 2026 en CDMX: las 5 mejores ideas para celebrar este viernes sin gastar dinero

Este viernes 28 de agosto de 2026 se celebra el Día del Abuelo en México, y quienes viven en la Ciudad de México tienen varias alternativas para festejar sin necesidad de gastar una fortuna. Además, al “caer# la fecha en viernes, el festejo puede extenderse al sábado 29 y domingo 30 de agosto.

Para esta celebración hay desde eventos culturales con entrada libre hasta museos y espacios donde simplemente se puede pasar una tarde tranquila en compañía de los adultos mayores.

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5 planes gratis para celebrar el Día del Abuelo en CDMX

1. Ir al StuffMX Festival este viernes

Una de las opciones que coincide exactamente con la fecha es el StuffMX Festival, uno de los festivales de cine independiente de mayor reconocimiento, y que está programado para el viernes 28 de agosto y anunciado con entrada libre en la Cartelera Cultural de la Ciudad de México.

Puede ser una alternativa para quienes buscan algo diferente a una comida familiar, especialmente si el abuelo o la abuela disfruta de actividades relacionadas con el cine.

Algunas de las sedes confirmadas son:

Cine Villa Olímpica: Proyecciones de la selección oficial de cortometrajes de animación el viernes 28 de agosto a las 17:00 horas.

Proyecciones de la selección oficial de cortometrajes de animación el viernes 28 de agosto a las 17:00 horas. Centro Cultural José Martí: Presentación de cortometrajes seleccionados el viernes 28 de agosto a las 16:00 horas.

Presentación de cortometrajes seleccionados el viernes 28 de agosto a las 16:00 horas. Centro Cultural Xavier Villaurrutia: Funciones especiales de cortometrajes el viernes 28 y sábado 29 de agosto a las 17:00 horas.

Antes de salir conviene revisar la programación y los horarios específicos del evento, ya que las actividades pueden distribuirse a lo largo de la jornada.

2. Visitar el Museo Manuel Tolsá

Para un plan más tranquilo, una opción es conocer el Museo Manuel Tolsá, ubicado dentro del Palacio de Minería, en el Centro Histórico.

El recinto abre de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:45 horas, por lo que puede visitarse tanto el viernes 28 como durante el fin de semana. La entrada al museo es gratuita los domingos; de miércoles a sábado algunas actividades o recorridos del Palacio de Minería pueden tener costo, por lo que para mantener el plan completamente gratuito conviene elegir la jornada dominical.

La visita puede complementarse con un paseo por el Centro Histórico, lo que permite convertir el recorrido en una salida de varias horas sin necesidad de pagar por otras actividades.

3. Aprovechar la entrada gratuita al Museo Nacional de Antropología el domingo

Otra alternativa es guardar el festejo para el domingo 30 de agosto y visitar el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de la capital.

El museo abre de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas. Además, los domingos la entrada es gratuita para el público nacional, por lo que una familia puede aprovechar ese día para recorrer sus salas sin pagar boleto.

Para los adultos mayores existe además un beneficio durante la semana: las personas nacionales de 60 años o más que presenten credencial INAPAM tienen entrada gratuita de martes a sábado. Esto permite que el abuelo o la abuela pueda visitar el museo sin costo incluso si la familia prefiere celebrar el viernes.

4. Ir a una Gala de Tunas el sábado

Si la celebración puede extenderse al sábado, una opción particularmente atractiva para una salida entre generaciones es la Segunda Gala de Tunas: “Cuerdas con historia, voces con poder”, programada para el sábado 29 de agosto y anunciada con entrada gratuita en la Cartelera Cultural de la CDMX.

La música puede ser una buena manera de compartir la celebración con los adultos mayores y, al mismo tiempo, convertir el festejo en una actividad que involucre a hijos y nietos.

5. Elegir un festival gratuito el fin de semana

Otra alternativa para el sábado 29 o domingo 30 de agosto es aprovechar alguno de los festivales gratuitos que forman parte de la programación cultural de la ciudad.

Entre las opciones anunciadas se encuentran Friki Fest en Movimiento, en FARO Tláhuac, durante el sábado, y Ishinabe Fest, programado para el domingo. Ambos aparecen en la cartelera oficial con acceso gratuito.

Aunque no sean actividades creadas específicamente para el Día del Abuelo, pueden funcionar como una opción para celebrar en familia durante todo el fin de semana, especialmente si participan varias generaciones.

El festejo puede extenderse todo el fin de semana

Que el Día del Abuelo 2026 caiga en viernes permite organizar la celebración de acuerdo con la disponibilidad de cada familia. Si el 28 de agosto no es posible salir, el sábado y domingo también existen alternativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

Incluso puede combinarse una actividad cultural con un paseo por alguno de los parques públicos de la capital. Por ejemplo, Parque Hundido Luis G. Urbina, Parque México o Parque Francisco Villa (Parque de los Venados) permiten organizar un recorrido al aire libre sin pagar entrada.

Otra posibilidad es visitar el Museo Nacional de las Culturas del Mundo INAH, en el Centro Histórico, y después continuar el recorrido por la zona. Para quienes prefieran espacios culturales, también está el Centro Cultural de España en México, que ofrece actividades y exposiciones en el Centro Histórico.

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