El balneario a 30 minutos de Guadalajara que casi nadie conoce y es perfecto para el Día del Abuelo 2026: adultos mayores entran con descuento

Ubicado dentro del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera en Zapopan, Jalisco, el parque acuático Cañón de las Flores es la opción perfecta para pasar el Día del Abuelo en familia en un lugar lleno de diversión y rodeado de naturaleza. En 2026, el espacio ofrece entrada preferencial para adultos mayores, quienes pagan solo $110 pesos.

Aunque algunos no lo conocen, el lugar funciona desde 1969 y cuenta con albercas, chapoteaderos, toboganes, multipista y barco pirata, además de áreas verdes con asadores, camping y bungalows para quienes quieran pasar la noche.

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¿Qué ofrece el parque acuático Cañón de las Flores, en Jalisco?

El parque acuático Cañón de las Flores dispone de albercas profundas y chapoteaderos para los más pequeños, siempre bajo supervisión de guardavidas. Entre sus atracciones destacan el multipista, descrito por el propio establecimiento como de gran velocidad, y un barco pirata para los niños.

El complejo cuenta con áreas verdes para picnic, con mesas y sillas techadas, además de asadores fijos y portátiles. Los visitantes pueden llevar sus propios alimentos y bebidas, aunque también hay tienda de alimentos, donde se acepta pago con tarjeta, y estacionamiento gratuito.

Abre todos los días del año de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde, con horarios ampliados en fechas especiales. El parque se ubica en Avenida Cañón de las Flores 100, La Primavera, Zapopan, Jalisco, dentro del Bosque de la Primavera, un macizo boscoso formado hace 140,000 años establecido como área natural protegida.

Según Google Maps, el trayecto en auto desde Guadalajara toma unos 33 minutos (26.6 kilómetros) por la carretera Guadalajara-Tepic.

¿Cuánto cuesta entrar a Cañón de las Flores y cuál es el descuento para adultos mayores?

Según las tarifas publicadas por el parque acuático para 2026, las personas de tercera edad pagan $110 pesos, es decir, la mitad de la entrada general de adultos, que cuesta $220 pesos a partir de los 13 años. La misma tarifa preferencial de $110 aplica para pensionados, personas con capacidades especiales y niños de 4 a 12 años.

Por su parte, los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad con credencial vigente pagan $140 pesos para ingresar al balneario. Para quienes llegan en excursión —en autobús, urvans o sprinter—, las tarifas bajan a $180 pesos para mayores de 13 años y $90 pesos para niños de 4 a 12.

Además, el parque lanzó una promoción especial para el viernes 28 de agosto, el día en que se celebra el Día del Abuelo. Según difundió Cañón de las Flores en su cuenta oficial de Facebook, quienes mencionen en taquilla la palabra secreta “CHAPUZÓN” pagarán $180 pesos los mayores de 13 años y $90 pesos los niños. El propio parque aclara que la promoción es válida únicamente ese viernes y que la palabra debe decirse directamente en taquilla.

Cabe señalar que esta promoción resulta conveniente para los acompañantes que pagan tarifa general de $220, ya que las personas de tercera edad acceden por $110 con su tarifa preferencial. Para consultas, el establecimiento dispuso el WhatsApp 33 22 91 47 52.

Para las familias que quieran celebrar el Día del Abuelo todo el fin de semana, el parque ofrece opciones de estadía:

Campamento : paquete de 2 días y 1 noche, a $490 pesos por persona desde los 13 años y $290 pesos para niños de 4 a 12. Incluye la entrada al parque acuático, sanitarios, regaderas, área iluminada, fogateros, leña, WiFi, asadores y mesas de picnic. Es indispensable llevar casa de campaña propia, ya que el parque no renta equipo de camping.

: paquete de 2 días y 1 noche, a $490 pesos por persona desde los 13 años y $290 pesos para niños de 4 a 12. Incluye la entrada al parque acuático, sanitarios, regaderas, área iluminada, fogateros, leña, WiFi, asadores y mesas de picnic. Es indispensable llevar casa de campaña propia, ya que el parque no renta equipo de camping. Bungalows: $580 pesos por persona desde los 13 años y $340 pesos para niños de 4 a 12, con acceso al parque acuático incluido. Los bungalows tienen capacidad para entre 2 y 6 personas e incluyen sala con sofá cama, cocineta, refrigerador, comedor, TV con Dish, cama King Size y baño completo.

En ambos casos se requiere reservación previa, y el parque no recibe visitantes después de las 6 de la tarde.

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