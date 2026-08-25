El balneario de Querétaro donde puedes acampar por $80 pesos: ¿cuánto cuesta la entrada y cuál es el grupo que entra gratis?

Ubicado en Ezequiel Montes, Querétaro, se encuentra el Balneario San Joaquín, un espacio pensado para disfrutar en familia con albercas, chapoteaderos, toboganes y un área de campismo. La entrada general tiene un costo de 180 pesos para adultos, mientras que hay tarifas especiales para niños y adultos mayores.

Conoce el balneario y quiénes pueden entrar gratis y cuándo.

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¿Cuánto cuesta entrar al Balneario San Joaquín? Adultos mayores tienen descuento

El acceso al Balneario San Joaquín cuesta 180 pesos para adultos y 120 pesos para niños. En el caso de los menores que midan menos de un metro, la entrada es gratuita.

Por su parte, los adultos mayores pagan 120 pesos, por lo que reciben un descuento de 60 pesos respecto a la tarifa general. Para que se aplique este beneficio, el balneario señala que es necesario presentar una identificación.

Además, el Balneario San Joaquín mantiene una promoción reservada para las personas que cumplen años durante el mes de la visita. Para hacer efectivo este beneficio, la persona debe mostrar su identificación con fecha de nacimiento.

Sumado a eso, los grupos de 20 personas obtienen un descuento de 10%, mientras que los grupos de 40 personas reciben 20% de descuento.

¿Dónde se encuentra el Balneario San Joaquín y cuánto cuesta acampar en el lugar?

El Balneario San Joaquín se encuentra en la carretera San Juan del Río-Xilitla, km 33.3, en Ezequiel Montes, Querétaro. Entre las instalaciones y servicios que ofrece se encuentran albercas, chapoteaderos, toboganes y un área de campismo.

Para quienes acampen, el costo es de 80 pesos por persona por noche, con una estancia mínima de un día y una noche. Es importante mencionar que tanto para el campismo y la visita al lugar, no está permitido ingresar con tanques de gas, envases de vidrio, mascotas ni parrillas eléctricas.

Durante las vacaciones, el balneario abre viernes, sábados y domingos.

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