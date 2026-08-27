Embajada de Francia en México abrió vacante con salario de 60 mil pesos y estos son los requisitos

¿Sigues en busca de trabajo? Imagínate mudarte a Mérida, Yucatán, tener el empleo de tus sueños y ganar 60 mil pesos al mes, pues no lo tienes que imaginar porque puede pasarte si aplicas a la vacante que abrió la Embajada de Francia en México.

Se trata de una oportunidad laboral en el puesto de director de la Alianza Francesa en Mérida y tienes para aplicar hasta el miércoles 9 de septiembre. Si tienes interés, aquí te contamos todo lo que debes de saber para que no dejes pasar esta oportunidad.

Vacante en la Embajada de Francia en México El puesto es en Mérida, Yucatán (Embajada de Francia en México | FB)

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Contrato y salario que ofrece la Embajada de Francia en México para el puesto en Mérida

La convocatoria, que se emitió el pasado miércoles 26 de agosto, dio a conocer que el contrato tiene una duración de dos años y puede ser renovado hasta por cuatro años en total.

El salario que ofrecen las autoridades francesas para el puesto es de tres mil 38.75 euros mensuales, lo que al tipo de cambio de este jueves 27 de agosto es de 60 mil 71.29 pesos; sin embargo, este puede cambiar de acuerdo a la experiencia profesional del candidato.

Requisitos para aplicar a la vacante de la Embajada de Francia en México

Ahora que sabes qué ofrece el puesto en la Alianza Francesa en Mérida, Yucatán, entonces debes de conocer cuáles son los requisitos:

Currículum vitae actualizado

Carta de presentació n

n Copia por ambos lados del pasaporte o documento de identidad (como el INE)

(como el INE) En caso de ser extranjero, entonces se debe de mostrar el documento que acredite la residencia o permiso de trabajo

o Copia de comprobante de domicilio actual

Para ciudadanos franceses o con doble nacionalidad es necesario que presenten una copia de su certificado de inscripción en el Registro de Ciudadanos Franceses en el Extranjero (con al menos tres meses atrás).

Las solicitudes tienen que enviarse a los correos heloise.thieulin@ifal.mx y clemence.mayoral@alianzafr.mx antes del 9 de septiembre. Es importante que incluyas todos los requisitos, ya que será rechazada la solicitud si falta uno de éstos.

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