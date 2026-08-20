Confirmado en el Estado de México: Ecatepec entregará 1,200 aparatos auditivos gratis a este grupo de personas y el registro finaliza el 21 de agosto

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss confirmó que el municipio de Ecatepec entregará 1,200 aparatos auditivos gratis a niños, adultos de 18 a 59 años y personas adultas mayores de 60 años.

El programa municipal “Ecatepec Te Escucha” atenderá a residentes del Estado de México con hipoacusia o problemas de audición desde los 6 años en adelante. La Subdirección de Bienestar Social del Sistema Municipal DIF de Ecatepec cerrará la recepción de solicitudes el próximo 21 de agosto, destinando 300 de estos auxiliares a menores de edad para apoyar el regreso a clases.

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¿Quiénes son los beneficiarios de los 1,200 aparatos auditivos gratuitos que otorga el gobierno de Ecatepec?

El Sistema Municipal DIF de Ecatepec diagramó la entrega de los dispositivos médicos sin costo para responder a las necesidades auditivas de tres grupos poblacionales en la entidad. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss detalló la distribución del programa en beneficio de las familias mexiquenses:

Niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años: asignación prioritaria de 300 aparatos para garantizar que las dificultades de audición no afecten el aprendizaje en las aulas.

asignación prioritaria de 300 aparatos para garantizar que las dificultades de audición no afecten el aprendizaje en las aulas. Personas adultas de 18 a 59 años: atención a la población económicamente activa que requiere el dispositivo para desempeñarse en sus centros de trabajo.

atención a la población económicamente activa que requiere el dispositivo para desempeñarse en sus centros de trabajo. Personas adultas mayores de 60 años en adelante: entrega directa a adultos mayores que no cuentan con los recursos financieros para adquirir un auxiliar por cuenta propia.

¿Cuáles son los requisitos y documentos obligatorios para inscribirse en el programa Ecatepec Te Escucha?

Los solicitantes deberán presentar expedientes completos en original y copia durante los días de registro. La documentación solicitada para validar la inscripción incluye los siguientes expedientes:

Acta de nacimiento: presentación en copia y original legible del interesado.

presentación en copia y original legible del interesado. CURP: documento oficial en su formato actualizado con código de validación.

documento oficial en su formato actualizado con código de validación. Comprobante de domicilio: recibo reciente de luz, agua o predial que acredite la residencia dentro del municipio de Ecatepec.

recibo reciente de luz, agua o predial que acredite la residencia dentro del municipio de Ecatepec. Identificación oficial: credencial del INE vigente del solicitante; en el caso de los niños de 6 a 17 años, debe entregarse la identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

¿Qué sedes del municipio de Ecatepec reciben la documentación para los auxiliares auditivos y cuáles son sus horarios?

La recepción de documentos se realizará en dos esquemas de fechas y horarios según la ubicación seleccionada dentro del municipio de Ecatepec:

Sedes abiertas el 19 y 20 de agosto (de 10:00 a 16:00 horas):

Deportivo Alfredo del Mazo Vélez: Avenida Central, Manzana 007, colonia Jardines de Santa Clara, C.P. 55450.

Avenida Central, Manzana 007, colonia Jardines de Santa Clara, C.P. 55450. CBTIS 202 “José Vasconcelos”: Avenida Jardines de Morelos, Manzana 001, colonia Jardines de Morelos, C.P. 55070.

Avenida Jardines de Morelos, Manzana 001, colonia Jardines de Morelos, C.P. 55070. UBRIS Macroplaza: Avenida De los Escritores s/n, colonia Ciudad Cuauhtémoc, C.P. 55067.

Avenida De los Escritores s/n, colonia Ciudad Cuauhtémoc, C.P. 55067. Estación de Bomberos Abel Martínez: Avenida Recursos Hidráulicos s/n, colonia Abel Martínez Montañez.

Avenida Recursos Hidráulicos s/n, colonia Abel Martínez Montañez. Deportivo Ejidal Emiliano Zapata: Calle Roque Ortega, colonia Ejidal Emiliano Zapata, C.P. 55024.

Calle Roque Ortega, colonia Ejidal Emiliano Zapata, C.P. 55024. Deportivo Bicentenario Hank González: Camino Viejo a San Andrés esquina con José María Morelos y Pavón, colonia Hank González, C.P. 55520.

Camino Viejo a San Andrés esquina con José María Morelos y Pavón, colonia Hank González, C.P. 55520. Deportivo El Chamizal: Lázaro Cárdenas 23, colonia El Chamizal, C.P. 55270.

Lázaro Cárdenas 23, colonia El Chamizal, C.P. 55270. Explanada Municipal de Ecatepec: Adolfo López Mateos 28, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000.

Adolfo López Mateos 28, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000. Subdirección de Bienestar Social del SMDIF: Vía José López Portillo Km 1, esquina 20 de Noviembre y Miguel de la Mora, colonia Ejidal Emiliano Zapata, C.P. 55020.

Sede única disponible el 21 de agosto (de 9:30 a 17:00 horas):

Subdirección de Bienestar Social del SMDIF: Vía José López Portillo Km 1, esquina 20 de Noviembre y Miguel de la Mora, colonia Ejidal Emiliano Zapata, C.P. 55020.

Las audiometrías médicas gratuitas se realizarán del 25 de agosto al 2 de septiembre en estas mismas instalaciones.

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