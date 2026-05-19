Edomex: la drástica medida en 38 estaciones del Mexibús para conductores que invadan el carril

La entidad mexiquense endurece la vigilancia vial con tecnología de punta en puntos clave del transporte masivo. Si solés circular por estas zonas, debés conocer el nuevo mecanismo que aplica sanciones económicas severas sin necesidad de un agente físico presente.

El Nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México establece reglas claras para quienes ignoran la exclusividad del transporte público. Las autoridades buscan reducir accidentes y mejorar la fluidez de las unidades que conectan el norte y oriente de la entidad.

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¿De cuánto es la multa por invadir el carril del Mexibús?

De acuerdo con el Artículo 118 del Reglamento de Tránsito estatal, la invasión de carriles confinados o ciclovías se sanciona con medidas que dependen directamente del historial del conductor. El sistema detecta reincidencias para determinar si el cobro se ubica en el rango mínimo o máximo permitido por la ley.

Las infracciones actuales oscilan entre 16 y 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Considerando que la UMA en 2026 es de $117.31 pesos (convertido), los automovilistas enfrentan pagos que superan los dos mil pesos en su nivel más alto ($2,346.20 pesos).

El historial crediticio vial define si pagás el monto menor de $1,876.96 pesos o si la sanción escala por tener multas pendientes. Recordá que el incumplimiento de estos pagos impide realizar la verificación vehicular o tramitar la renovación de la licencia de conducir.

Aumentan multas de tránsito en Edomex Conductores con historial de multas pendientes pagan los montos máximos en el Edomex. (Getty Images)

Así funcionan las cámaras en las estaciones del Mexibús

El Gobierno del Estado de México instaló dispositivos tecnológicos en 38 estaciones estratégicas para capturar evidencia en tiempo real de los infractores. Las cámaras registran las placas de vehículos particulares que circulan por el área restringida o superan los 50 kilómetros por hora en carriles contiguos.

Una vez que el sistema detecta la falta, la información se procesa para emitir una boleta que llega directamente al domicilio del propietario mediante el servicio postal. Es un proceso automatizado que vincula la falta con el Portal Ciudadano de Infracciones del Estado de México de manera inmediata.

Evitá circular por el carril izquierdo en zonas de transporte masivo para proteger tu patrimonio y la seguridad de los usuarios. Respetar los señalamientos viales en el Edomex garantiza un trayecto sin contratiempos legales ni traslados innecesarios del vehículo hacia el corralón municipal.

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