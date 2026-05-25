¡Buenas noticias! Red del Mexibús se amplía a Valle de Toluca, Valle de México y oriente de Edomex

Buenas noticias para los habitantes del Estado de México, pues la red del Mexibús llegará a nuevos destinos en los próximos meses con la construcción de tres nuevas líneas que podrían ayudar a los pasajeros a reducir tiempos en sus traslados.

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¿Cuáles son las nuevas rutas del Mexibús?

En total serán tres nuevas líneas que ayudarán a los habitantes de distintos puntos del Estado de México a reducir tiempos en sus traslados, y son las siguientes:

Línea V : Lechería-El Rosario , conectará municipios del Estado de México como Tultitlán y Naucalpan con la alcaldía Azcapotzalco de la CDMX.

: , conectará municipios del Estado de México como y con la alcaldía de la CDMX. Línea VI : Lerma-Zinacantepec , con una extensión de 28.8 kilómetros que beneficiará a los habitantes de San Mateo Atenco , Metepec y Almoloya de Juárez .

: , con una extensión de 28.8 kilómetros que beneficiará a los habitantes de , y . Línea VII: Vicente Villada-Panteón de los Rosales, con 3.5 kilómetros de recorrido sobre avenida Chimalhuacán, una de las más concurridas del oriente mexiquense.

Las obras de la Línea V del Mexibús comenzaron el pasado sábado 23 de mayo y se tiene previsto que concluyan a finales de diciembre de 2027, con beneficio para aproximadamente 3 millones de habitantes de la zona nororiente de la entidad.

¿Cuáles serán las conexiones de la nueva Línea V del Mexibús?

Se prevé que esta nueva línea del Mexibús cuente con un total de 58 unidades nuevas, con una extensión total de 29.41 kilómetros y carriles confinados en las avenidas Gustavo Baz, Norte y Las Armas. Estos son los municipios que conectará:

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Alcaldía Azcapotzalco (CDMX)

El recorrido comenzará en la estación Lechería del Tren Suburbano y terminará en la estación El Rosario del Metro, brindando conexión con las líneas 6 y 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

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