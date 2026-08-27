¿Eres de los afortunados? Jubilados que recibirán 12 mil 800 extra antes de que acabe el año

Nos encontramos en la recta final del año, por lo que las familias deberán prepararse para el Día de Muertos, Navidad 2026 y cumpleaños de seres queridos. Estas celebraciones representan un gasto y se pueden convertir en una preocupación para aquellos que no tienen ingresos estables.

Afortunadamente millones de jubilados recibirán 12 mil 800 pesos extra antes de que inicie 2027, ¿de quiénes se trata?

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¿Qué pensionados recibirán 12 mil 800 pesos a final de 2026?

Los afortunados serán los jubilados que a su vez son beneficiarios de la Pensión Bienestar.

Además de la dispersión mensual del recurso por parte del IMSS o ISSSTE, este sector de la población recibirá el pago de los últimos dos bimestres de la Pensión Bienestar correspondientes a septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

La Pensión para el Bienestar es un programa social del Gobierno de México que otorga apoyos económicos directos a sectores prioritarios y vulnerables de la población.

En México existen principalmente tres Pensiones del Bienestar:

Adultos Mayores: Apoyo económico universal dirigido a todas las personas de 65 años en adelante para garantizarles una vejez digna.

Personas con Discapacidad: Programa enfocado en niñas, niños y jóvenes o adultos con discapacidad permanente.

Pensión Mujeres Bienestar: Apoyo dirigido a mujeres de 60 a 64 años previo a su ingreso a la pensión de adultos mayores.

¿Por qué son 12 mil 800 pesos extra?

Puedes recibir la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Pensión para el Bienestar al mismo tiempo sin perder ninguno de los dos apoyos.

¿Por qué? La respuesta es que son de naturaleza distinta: La pensión del IMSS o ISSSTE es un derecho laboral por tus años de trabajo y cotización. La Pensión del Bienestar es un programa social universal del Gobierno de México.

La cifra de 12 mil 800 pesos deriva de que la Pensión Bienestar otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, por lo que la suma de los últimos dos periodos restantes da esa cantidad.

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