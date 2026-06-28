Es oficial en Ecatepec: ya rige una nueva medida que impacta en la compraventa de autos usados

La compraventa de autos usados en Ecatepec cuenta con una nueva protección ciudadana tras la inauguración del Centro de Compra Segura Vehicular, un espacio gratuito para evitar fraudes y robos.

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¿De qué trata la nueva disposición que regula la compraventa de autos en Ecatepec?

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el Centro de Compra Segura Vehicular del gobierno de Ecatepec en el fraccionamiento Las Américas para otorgar certeza jurídica a los particulares. La medida busca erradicar las estafas, el uso de papeles falsos, la clonación de unidades y el despojo de vehículos motorizados que afectan el patrimonio familiar. Las familias que buscan adquirir un auto reciben un diagnóstico completo que valida la legalidad de la unidad antes de realizar transferencias financieras.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para realizar el trámite de seguridad vehicular en Ecatepec?

La gestión integral del expediente se despliega sin costo y requiere que los interesados efectúen un procedimiento digital antes de la inspección física. El responsable del centro, Ether Hernández Leyva, detalló que el horario de atención al público abarca de las 9:00 a las 16:00 horas. El sistema electrónico valida los documentos en las plataformas oficiales de seguridad para descartar reportes de robo activos.

La acreditación del trámite exige cargar la siguiente documentación en el portal de internet:

Identificación oficial: tarjeta del INE vigente del comprador o vendedor que realiza la transacción mercantil.

tarjeta del INE vigente del comprador o vendedor que realiza la transacción mercantil. Papeles del vehículo: factura original de la unidad, tarjeta de circulación y el comprobante de la última verificación técnica.

factura original de la unidad, tarjeta de circulación y el comprobante de la última verificación técnica. Obligaciones fiscales: constancia del último pago de la tenencia vehicular en la demarcación.

¿Cómo impacta el Centro de Compra Segura Vehicular del gobierno de Ecatepec en la reducción del robo?

Las revisiones periciales de motor y número de serie detienen los engaños cibernéticos perpetrados por bandas dedicadas a la falsificación de títulos de propiedad.

La estrategia preventiva incluye el acompañamiento de agentes de la policía municipal hacia las sucursales bancarias para realizar los depósitos en efectivo con tranquilidad. Las instalaciones permiten el resguardo de las unidades durante los fines de semana hasta que las transacciones bancarias queden plenamente reflejadas. Los ciudadanos obtienen un acta de verificación válida que avala el cierre seguro de la adquisición en el territorio mexiquense.

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