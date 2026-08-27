Rafael Hurtado, contador público especializado en seguridad social: “Cometer este error puede costarte la negativa de la pensión y perder todas las semanas cotizadas”

El contador público Rafael Hurtado advierte que incurrir en una simulación laboral provoca el rechazo inmediato de la pensión y la anulación de las semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El error principal consiste en dar de alta a una persona ante el seguro social como empleado —frecuentemente usando el registro patronal de un familiar como el cónyuge, hijos o padres— sólo para cotizar o recuperar derechos. La dependencia detecta esta falsedad durante la auditoría previa al retiro y cancela los periodos simulados, echando abajo incluso la inversión realizada en la Modalidad 40.

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¿Por qué la simulación laboral provoca el rechazo de la pensión?

El especialista en seguridad social Rafael Hurtado aclara que trabajar para un familiar no está prohibido por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo ni por la Ley del Seguro Social. Una persona puede desempeñarse formalmente como empleada de su esposo, esposa, padre o hijo sin violar ningún marco legal.

El problema real surge cuando la relación de trabajo es falsa. El IMSS no audita al momento del alta ni mientras se reciben las cuotas, sino cuando el trabajador acude a ventanilla a solicitar su pensión. Si en esa revisión la dependencia detecta que no existió un trabajo real, anulará el periodo cotizado con ese patrón y desestimará los pagos posteriores acumulados en la Modalidad 40.

Modalidad 40 del IMSS. (Archivo TV Azteca)

¿Cómo comprobar la subordinación real para evitar que el Seguro Social rechace las semanas cotizadas?

Acreditar ante la autoridad que existió una relación laboral auténtica exige demostrar la subordinación directa de la persona trabajadora. Esto implica probar que desempeñó una actividad concreta, cumplió con un horario establecido, acudió a un domicilio laboral y recibió instrucciones operativas.

Aunque legalmente corresponde al patrón conservar la documentación probatoria, en las empresas o negocios familiares resulta indispensable integrar un expediente completo con los siguientes elementos:

Contrato de trabajo y nómina: contrato individual firmado y recibos de nómina timbrados ante el Servicio de Administración Tributaria.

contrato individual firmado y recibos de nómina timbrados ante el Servicio de Administración Tributaria. Comprobantes bancarios: transferencias o estados de cuenta que reflejen la salida del pago desde la cuenta del patrón hacia el trabajador.

transferencias o estados de cuenta que reflejen la salida del pago desde la cuenta del patrón hacia el trabajador. Declaraciones fiscales: comprobantes de retención del impuesto sobre la renta por salarios y el pago del impuesto sobre nóminas local.

comprobantes de retención del impuesto sobre la renta por salarios y el pago del impuesto sobre nóminas local. Evidencias operativas: bitácoras de actividades diarias, reportes de tareas, registros de asistencia e intercambio de correos electrónicos.

bitácoras de actividades diarias, reportes de tareas, registros de asistencia e intercambio de correos electrónicos. Prestaciones de ley: recibos firmados que respalden el pago proporcional de vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades.

¿Cómo formalizar la baja laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para evitar auditorías del IMSS?

Dar de baja a un trabajador en un entorno familiar requiere formalizar el término de la relación laboral para prevenir sospechas durante la auditoría de jubilación. Entregar la carta de renuncia junto con el finiquito correspondiente y su comprobante de pago bancario otorga sustento a la trayectoria registrada.

Ratificar la baja de común acuerdo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje brinda un respaldo legal definitivo. Obtener la firma y sello de validez oficial de la autoridad laboral garantiza que el IMSS reconozca las semanas aportadas y autorice la pensión sin contratiempos.

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