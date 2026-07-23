Endurecen acceso a la visa: estas personas podrían perder el derecho de ingreso a Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas, misma que va dirigida a personas responsables o cómplices de ciberdelitos, una medida que también podría alcanzar a sus familiares directos.

La nueva medida fue dada a conocer mediante un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se señala que el objetivo es impedir que quienes participen en actividades cibernéticas ilícitas puedan beneficiarse con el acceso a territorio estadounidense.

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¿Quiénes pueden perder o no obtener una visa para Estados Unidos?

La nueva política estadounidense establece que las restricciones de visa podrán aplicarse a personas involucradas en ciberdelitos, así como a quienes colaboren o sean cómplices de estas actividades.

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los familiares directos de las personas señaladas también podrían enfrentar limitaciones para ingresar a Estados Unidos, aunque cada caso va a ser evaluado conforme a las disposiciones migratorias vigentes.

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron mayores detalles acerca de que tipos específicos de ciberdelitos serán considerados, pero la medida forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad de Estados Unidos respecto de la amenazas digitales.

Cambios de Estados Unidos en su política de visas

Cabe decir que este anuncio se suma a otras modificaciones recientes impulsadas por el gobierno estadounidense. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso cambios para las visas de estudiantes internacionales, programas de intercambio y medios de comunicación, con el objetivo de sustituir las estancias de duración indefinida por periodos de permanencia con plazos específicos.

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