Es oficial: Edomex garantizará el acceso a programas sociales para migrantes deportados

La reforma impulsada por el legislador Edmundo Valdeña ayudará a mejorar las condiciones de vida de este sector poblacional. Los cambios legales responden a una necesidad histórica de justicia social en territorio mexiquense.

En atención a los principios de justicia y equidad, el Pleno aprobó que este sector acceda a los programas estatales. El propósito central es reconocer los derechos y la dignidad de las personas que regresan al país. Su valiosa contribución al desarrollo y la cohesión social motiva esta nueva política pública.

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¿Qué personas recibirán los programas sociales en el Edomex?

La reforma a la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México garantiza beneficios para un grupo específico. Las personas migrantes deportadas ahora cuentan con el derecho legal de solicitar apoyos de bienestar. La normativa busca mejorar las condiciones de vida mediante justicia y equidad social.

El dictamen facilita la inclusión de quienes enfrentan el retorno forzado a territorio mexiquense. El Gobierno estatal implementará políticas públicas en sintonía con los programas federales vigentes. Esta armonización legal asegura que nadie quede fuera de las estrategias de ayuda económica.

La entidad mexiquense ocupa el cuarto lugar nacional en expulsión de habitantes hacia el extranjero. Actualmente existen desafíos complejos que requieren una resolución legal y acompañamiento institucional. La nueva ley favorece la integración social de quienes contribuyen al desarrollo desde el exterior.

Oficiales del gobierno guatemalteco usan cubrebocas junto a un avión que transporta a migrantes deportados desde Estados Unidos. Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital de Guatemala. 12 de marzo de 2020. REUTERS/Luis Echeverria La reforma a la Ley de Apoyo a Migrantes garantiza recursos para repatriados. (LUIS ECHEVERRIA/REUTERS)

Esta es la situación de la migración en el Estado de México

Se estima que más de 1.2 millones de personas de origen mexiquense residen en Estados Unidos. Esta cifra representa el 10.1% del total de migrantes mexicanos en aquel país. Alrededor de 660 mil ciudadanos enfrentan una situación migratoria irregular en el extranjero.

El Congreso local resalta la importancia de brindar certeza jurídica a este sector poblacional. La reforma aprobada unifica las estrategias de apoyo para brindar oportunidades reales de empleo y salud. El legislador Juan Zepeda enfatizó la necesidad de acciones concretas tras la aprobación del dictamen.

Los logros de esta iniciativa legislativa facilitarán la resolución de problemas legales para los retornados. El Estado de México busca mitigar el impacto de las deportaciones mediante el sistema de bienestar social. Las autoridades locales trabajarán en la difusión de estos nuevos derechos ciudadanos.

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