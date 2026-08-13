Pasaporte mexicano 2026: la SRE habilita WhatsApp para agendar cita sin gestores ni costos extra y así es como funciona

Miles de mexicanos buscan cada semana cómo tramitar o renovar su documento sin perder horas en las oficinas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) responde a esa demanda con la posibilidad de agendar cita sin gestores a través de mensajería instantánea como WhatsApp, mientras la plataforma “Ventanilla de trámites” concentra las opciones disponibles para renovación y trámite por primera vez.

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¿Quiénes pueden agendar su cita de pasaporte por WhatsApp?

La SRE abre el canal de WhatsApp exclusivamente para personas con nacionalidad mexicana, sin distinción de edad. Basta con tener a la mano el CURP y acceder a la “Ventanilla de trámites” para iniciar la conversación automatizada que asigna fecha y oficina.

El sistema redirige de forma automática a una charla dentro de la aplicación de mensajería, donde un asistente virtual solicita los datos del solicitante. La plataforma opera las 24 horas y permite elegir la oficina de la SRE más cercana al domicilio del usuario.

Al finalizar el proceso, la persona recibe una confirmación con fecha, hora y sede asignada. Ese comprobante resulta indispensable para el día del trámite, junto con la documentación oficial que exige la dependencia federal.

Estos son los documentos que debes llevar el día de tu cita en la SRE. (Pexels)

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano 2026

Sin importar el método elegido, el solicitante debe presentar la siguiente documentación el día de la cita:

Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Identificación oficial vigente en original, como la credencial del INE o la matrícula consular

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano y quién accede al descuento?

El costo del pasaporte mexicano depende directamente de la vigencia elegida por el solicitante. La SRE mantiene cuatro periodos disponibles, cada uno con un precio regular y uno preferencial para ciertos grupos de la población.

Estas son las tarifas vigentes según la vigencia solicitada:

1 año: 920 pesos (solo para menores de 3 años) / 460 pesos con descuento

3 años: 1,795 pesos / 900 pesos con descuento

6 años: 2,440 pesos / 1,220 pesos con descuento

10 años: 4,280 pesos / 2,140 pesos con descuento

El descuento equivale al 50 por ciento del costo regular y aplica solo a tres grupos específicos, sin necesidad de trámites adicionales ante otra dependencia:

Personas adultas mayores, con 60 años de edad o más

Personas con discapacidad comprobada mediante documento oficial

Trabajadores agrícolas con destino a Canadá (aplica solo para vigencias de 3 o 6 años)

Si necesitas tramitar o renovar tu pasaporte, verifica primero tu CURP y reúne la documentación antes de iniciar la conversación por WhatsApp para evitar contratiempos el día de la cita.

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