Si eres uno de los miles de desempleados que habitan dentro del Estado de México (Edomex) esta nota te podría interesar, pues recientemente se dio a conocer que del 22 de junio y hasta el próximo 5 de julio este mismo 2026, estará abierto el registro para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar en la entidad.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se informó que el trámite del registro se podrá hacer completamente en línea o directamente en las Oficinas Regionales de Empleo, las cuales se podrán consultar a través del siguiente enlace oficial del gobierno mexiquense.

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Requisitos para la inscripción al programa Apoyo al Desempleo en Edomex

De acuerdo con la propia convocatoria dada a conocer por autoridades del Edomex, el objetivo del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar es brindar ingresos estables a las y los trabajadores que perdieron su trabajo en un lapso no mayor a los 18 meses.

Se señala que los requisitos para poder acceder al programa son los siguientes:

Ser mexicano por nacimiento o naturalizado

Tener entre 18 y 64 años de edad

Vivir en el Edomex

Presentar condición de desempleo por causas o situaciones ajenas a su voluntad en los últimos 18 meses

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Formato Único de Bienestar

¿Cuánto dinero dará el programa Apoyo al Desempleo?

De acuerdo con lo mencionado en la convocatoria de las autoridades del Estado de México, el programa Apoyo al Desempleo se encarga de otorgar hasta 3 mil pesos mensuales por persona conforme a la disponibilidad presupuestal.

Se mencionó que los pagos de este programa serán de manera mensual hasta en tres ocasiones, por lo cual a lo máximo que se puede acceder del beneficio total es 9 mil pesos dentro del Estado de México.

¿A partir de cuándo se podrán consultar los resultados?

Será a partir del 1 de agosto que saldrán los resultados correspondientes del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar en el Edomex. La información se podrá corroborar dentro del portal antes mencionado.

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