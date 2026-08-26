Juan Antonio Palma, meteorólogo: “Entrará una nueva onda tropical a la Península de Yucatán con lluvias de hasta 50 mm y posible caída de granizo”

El meteorólogo Juan Antonio Palma anticipa el ingreso de la onda tropical número 32 con lluvias intensas acumuladas de hasta 50 mm y posible caída de granizo aislado en la Península de Yucatán.

El pronóstico del especialista de Meteored confirma que la entrada de aire húmedo del Mar Caribe interactuará directamente con la vaguada maya. Este choque de sistemas atmosféricos desatará turbonadas con vientos superiores a 60 km/h en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, manteniendo además sensaciones térmicas cercanas a los 45 °C antes del desarrollo de las tormentas vespertinas.

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¿En qué zonas de la Península de Yucatán se esperan tormentas?

El pronóstico para la Península de Yucatán anticipa que la entrada de humedad combinada con el calor del mediodía provocará tormentas regionales a partir de las 14:00 horas. Las precipitaciones de 25 a 50 mm, acompañas de turbonadas y probabilidad de granizo pequeño en sectores aislados, se concentrarán en las siguientes zonas:

Yucatán: municipios del sur y suroeste como Ticul, Tekax, Maxcanú y Peto, además de Mérida, Kanasín, Umán e Hunucmá en la zona centro y noroeste.

municipios del sur y suroeste como Ticul, Tekax, Maxcanú y Peto, además de Mérida, Kanasín, Umán e Hunucmá en la zona centro y noroeste. Campeche : regiones del centro, norte y costa como Calkiní, Hecelchakán, Champotón y la capital del estado, además de áreas del suroeste colindantes con Tabasco.

regiones del centro, norte y costa como Calkiní, Hecelchakán, Champotón y la capital del estado, además de áreas del suroeste colindantes con Tabasco. Quintana Roo: sectores del centro y sur en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Chetumal, extendiéndose hacia Cancún, Playa del Carmen y Tulum en la zona norte.

☀️🌧️ Consulta el pronóstico del tiempo y conoce las condiciones meteorológicas previstas en las principales regiones del país.https://t.co/g5ugVA7uYW#Conagua #PronósticoDelTiempo #Clima pic.twitter.com/solQTaI6IY — Conagua OC Península de Yucatán (@ConaguaOCPYuc) August 26, 2026

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán durante el paso de la Onda tropical 32?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un monitoreo constante sobre la Península de Yucatán, donde el calor extremo precederá a la formación de nublados severos. Las condiciones térmicas registrarán valores elevados en toda la franja peninsular antes de las precipitaciones vespertinas.

En Yucatán, los termómetros oscilarán entre los 31 y 37 °C con rachas de viento provenientes del este-noreste de hasta 40 km/h. La entidad de Campeche vivirá una jornada calurosa similar con máximas de 31 a 37 °C, mientras que en Quintana Roo el termómetro marcará entre 32 y 37 °C con ráfagas constantes de 35 km/h que intensificarán el bochorno previo a los aguaceros.

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