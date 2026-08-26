Estos autos NO necesitan verificación vehicular en Aguascalientes en septiembre 2026 (y no es por la edad del dueño)

Aguascalientes exige la verificación vehicular a la mayoría de sus conductores, pero un grupo puntual de unidades queda fuera de esa obligación en septiembre de 2026. La exención no es por la edad del dueño, sino por el tipo de vehículo, su peso bruto o el uso que recibe dentro del estado.

El Gobierno estatal aplica el trámite mediante 29 centros autorizados, donde los conductores obtienen el certificado de baja emisión que exige la normativa ambiental vigente. Los autos que no necesitan verificación vehicular en Aguascalientes forman una lista fija que va desde tractores agrícolas hasta motocicletas y unidades eléctricas.

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¿Qué autos no necesitan hacer la verificación vehicular en Aguascalientes?

La lista de vehículos exentos combina maquinaria pesada, unidades ligeras y transporte que no depende de combustión tradicional. Este catálogo proviene directamente del artículo 64 del reglamento de verificación vehicular en el estado de Aguascalientes y aplica a todo el territorio por igual.

Tractores y equipo agrícola

Maquinaria destinada a la actividad minera

Unidades de construcción para excavación, carga, acarreo, transporte, compactación, pavimentación, perforación, cimentación y montaje

Vehículos con peso bruto vehicular igual o menor a 400 kilogramos

Montacargas

Autos de colección con registro vigente ante la Secretaría de Finanzas (SEFI)

Motocicletas, incluidas las de la marca Italika

Vehículos híbridos

Vehículos eléctricos

Los autos de colección necesitan mantener su registro vigente ante la Secretaría de Finanzas para conservar el beneficio, mientras que las motocicletas y los vehículos eléctricos quedan libres sin ningún trámite adicional. La verificación vehicular no aplica a estas unidades bajo ninguna circunstancia dentro del estado.

Autos de colección, híbridos y eléctricos entre la lista completa de exentos. (Getty Images)

Un vehículo recién salido de agencia también evita el trámite, aunque de forma temporal y no permanente como los casos anteriores. El Artículo 68 del mismo reglamento otorga dos años de exención a los autos con verificación anual o semestral, y un año a los de esquema cuatrimestral, periodo que corre desde el año-modelo registrado en la tarjeta de circulación.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Aguascalientes y qué descuentos existen?

El costo del trámite depende del tipo de motor que tenga la unidad, y el pago se realiza directamente en cualquiera de los 29 centros autorizados. La verificación vehicular en Aguascalientes mantiene dos tarifas fijas según la fuente de combustión del vehículo.

Motores de gasolina o gas: $405.00 pesos

Motores diésel: $545.00 pesos

Existen dos descuentos disponibles para quienes cumplen ciertas condiciones al momento de acudir al centro de verificación. Los descuentos por pronto pago y por edad buscan facilitar el cumplimiento de la norma entre distintos sectores de la población.

10% de descuento si el trámite se realiza dentro de los primeros 15 días del mes

20% de descuento para personas de la tercera edad o con placas para personas con discapacidad

Ningún descuento aplica si el propietario tiene adeudos o multas de verificación vehicular pendientes de pago ante la autoridad estatal. Revisar el estatus del vehículo antes de acudir evita contratiempos y asegura el acceso al beneficio correspondiente.

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