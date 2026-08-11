El paraíso natural de Morelos con río natural de aguas cristalinas, a 2 horas de CDMX, al que puedes ir gratis en agosto 2026 si cumples este requisito

A dos horas de la Ciudad de México está el Parque Natural Ecoturístico Las Estacas, en Morelos, un santuario natural formado por un manantial que alimenta un río de aguas cristalinas. Quienes cumplan años en agosto pueden entrar gratis si van acompañados de al menos cuatro personas más.

El parque se ubica en el municipio de Tlaltizapán y se distingue por un río de un kilómetro de largo que nace de un manantial subterráneo con un caudal constante durante todo el año. Su origen explica también la riqueza natural del lugar, que combina distintos ecosistemas y una gran variedad de flora y fauna.

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¿Cuánto cuesta entrar a Las Estacas y cómo aplicar la promoción de cumpleaños?

Según el sitio oficial del parque, quienes acudan en el mes de su cumpleaños junto con cuatro acompañantes o más pueden obtener gratis su entrada o su primera noche de camping.

Para acceder a este beneficio, la persona debe presentar en taquilla una identificación oficial original que acredite su fecha de nacimiento (ya sea credencial de elector, pasaporte o cédula profesional), o en el caso de menores de edad, pasaporte o acta de nacimiento junto con una identificación con fotografía.

Es importante aclarar que la promoción se solicita únicamente en taquilla, es válida solo durante el mes de cumpleaños, no aplica en Semana Santa, Pascua ni durante el Carnaval de Bahidorá, y no es transferible ni combinable con otras promociones, según indica el sitio web oficial del lugar. En caso de camping, la cortesía cubre solo la primera noche y únicamente para el cumpleañero.

Fuera de esta promoción, de acuerdo con la sección de precios del sitio oficial, las tarifas generales del parque son:

Daypass (visita de un día): $600 pesos general , $380 pesos para menores de 125 cm.

(visita de un día): , $380 pesos para menores de 125 cm. Daycamp : $885 pesos general, $630 pesos para menores de 125 cm.

: $885 pesos general, $630 pesos para menores de 125 cm. La Estancia : $255 pesos el primer día, $425 pesos la primera noche, $170 pesos por noche adicional, y $100 pesos por uso de baño.

: $255 pesos el primer día, $425 pesos la primera noche, $170 pesos por noche adicional, y $100 pesos por uso de baño. Glamping : tienda para dos personas en fin de semana entre $3,530 y $3,660 pesos, o entre semana entre $3,125 y $3,240 pesos; persona extra desde $1,135 pesos, y persona extra menor de 1.25 m desde $875 pesos.

: tienda para dos personas en fin de semana entre $3,530 y $3,660 pesos, o entre semana entre $3,125 y $3,240 pesos; persona extra desde $1,135 pesos, y persona extra menor de 1.25 m desde $875 pesos. Hospedaje : la Habitación Nenúfar tiene una tarifa por noche de fin de semana de entre $4,650 y $4,960 pesos (entre semana, de $3,875 a $4,135 pesos); la Suite Bugambilia va de $5,580 a $5,955 pesos en fin de semana; la Suite Ceiba, de $5,810 a $6,200 pesos; y la Master Suite Amate, de $8,625 a $9,200 pesos.

: la Habitación Nenúfar tiene una tarifa por noche de fin de semana de entre $4,650 y $4,960 pesos (entre semana, de $3,875 a $4,135 pesos); la Suite Bugambilia va de $5,580 a $5,955 pesos en fin de semana; la Suite Ceiba, de $5,810 a $6,200 pesos; y la Master Suite Amate, de $8,625 a $9,200 pesos. Fuerte Bambú : $925 pesos general, $835 pesos para menores de 1.25 m, gratis para menores de 90 cm.

: $925 pesos general, $835 pesos para menores de 1.25 m, gratis para menores de 90 cm. Quinta Margarita : $980 pesos general y menores de 1.25 m, gratis para menores de 90 cm.

: $980 pesos general y menores de 1.25 m, gratis para menores de 90 cm. Pase Anual: $6,150 pesos por persona, $4,255 pesos para menores de entre 90 cm y 1.25 m.

¿Dónde queda Las Estacas y qué se puede hacer ahí?

El Parque Natural Ecoturístico Las Estacas se encuentra en Morelos, a dos horas de la Ciudad de México. El agua que alimenta su río proviene de la lluvia que cae en distintas zonas del estado y se infiltra en el subsuelo a través de roca caliza porosa. El parque es considerado un punto hidrológico clave para Morelos, ya que buena parte del agua infiltrada en el estado reaparece allí con un flujo constante.

Según datos del sitio oficial, en el parque conviven distintos ecosistemas, como selva baja caducifolia, bosque de galería y ambientes acuáticos, con presencia de flora nativa —incluida especie endémica—, aves y vida acuática propia de un manantial.

Entre las actividades disponibles están el tour de esnórquel, que se puede hacer con guía o de forma libre; la renta de balsa por hora o por día; sesiones de yoga junto al río; un lago infantil de no más de 50 centímetros de profundidad y más de 2,600 metros cuadrados; albercas para mayores de 16 años, una alberca familiar y un chapoteadero; y el spa Nenúfar, con mascarillas ecológicas y exfoliaciones con sales y minerales acuáticos.

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